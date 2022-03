Krieg in der Ukraine : Imperialismus ist etwas für Verlierer

Der 24. Februar 2022 war ein Schock für die europäische Psyche. Der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine, die massive Anwendung militärischer Gewalt gegen Zivilisten, der Versuch, eine rechtmäßig gewählte Regierung zu stürzen – das alles kam völlig überraschend. So war es auch am 1. August 1914 oder am 1. September 1939 gewesen: alles Überraschungen, die zunächst weltweit Fassungslosigkeit hervorriefen, die aber gar nicht so unerwartet hätten sein dürfen. Wladimir Putins Angriff erschüttert uns zusätzlich, weil er aus einer völlig anderen Gedankenwelt zu kommen scheint. Viele Analysten haben ihn schlicht für verrückt erklärt.

Tatsächlich aber hat das, was man als Putinismus bezeichnen könnte, tiefe Wurzeln: Es entstammt der europäischen Geschichte ebenso wie der spezifisch russischen. Das Drehbuch zeugt von den Leitideen des Imperialismus des 19. Jahrhunderts, dem Drang, ein Imperium mit allen Mitteln zu errichten, egal wie brutal und zerstörerisch. Nur kommen jetzt noch die Methoden und Taktiken des KGB hinzu. Es geht bei allem also nicht um Putins persönliche Psychopathologie, sondern um die problematische Konstruktion einer neuen imperialen Wirklichkeit.