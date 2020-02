Portugals Haushaltspolitik : Erster Budgetüberschuss seit 46 Jahren

Den historischen Haushalt verabschiedeten die portugiesischen Sozialisten im Alleingang. Zum ersten Mal seit dem Rückkehr zur Demokratie vor knapp 46 Jahren sieht das Budget Portugals, das noch vor wenigen Jahren vor dem Bankrott stand, einen Überschuss vor. Die Einnahmen des Staates sollen die Ausgaben um 0,2 Prozent übersteigen. Laut der portugiesischen Zentralbank wird zwar das Wirtschaftswachstum von 2 Prozent im vergangenen Jahr 2020 auf 1,6 Prozent abnehmen. Die Arbeitslosenquote hat sich hingegen halbiert und liegt bei 6,5 Prozent. Vor neun Jahren hatten internationale Geber Portugal mit einem Rettungspaket im Wert von 78 Milliarden Euro vor dem Zusammenbruch bewahrt.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

Die neue sozialistische Minderheitsregierung unter Ministerpräsident António Costa bestand damit ihre erste Bewährungsprobe. In der Wahl im vergangenen Oktober waren die Sozialisten (PS) mit 36 Prozent der Stimmen stärkste Partei geworden. Costa entschloss sich jedoch, sein bisheriges Kooperationsmodell, die Geringonça („Klapperkiste“), nicht weiterzuführen. Er regiert mit wechselnden Mehrheiten und verzichtete darauf, sich in seiner zweiten Amtszeit vom Linksblock und den Kommunisten tolerieren zu lassen. Seine früheren Partner enthielten sich nun der Stimme, während Konservative und Liberale den Haushalt ablehnten.

Die linken Parteien hatten für ihre Zustimmung vergeblich Korrekturen am Haushalt gefordert. So wollten die Kommunisten die Mehrwertsteuer auf die Stromrechnung von 23 Prozent auf 6 Prozent senken. Während Regierungschef Costa und sein Finanzminister, der Euro-Gruppenchef Mário Centeno, vom „besten Haushalt“ seit Jahren sprachen, kam Kritik von Gewerkschaften, die zu Streiks ausgerufen hatten. Sie bemängeln, dass die Mehreinnahmen nicht für das marode Gesundheitswesen und die Erhöhung der Bezüge im öffentlichen Dienst verwendet worden seien. Finanzminister Centeno setzt jedoch unbeirrt seine Konsolidierungspolitik fort und verweist dabei auf die portugiesischen Staatsschulden. Sie betragen 119 Prozent der Wirtschaftsleistung. Nur in Griechenland und Italien sind sie in der EU noch höher.

Schon erste Folgen

Der neue Haushalt hat auch Folgen für die Ausländer, die sich in Portugal niederlassen oder dort investieren. Ausländische Rentner, die bisher keine Steuern zahlen mussten, sollen nun eine eher symbolische Abgabe in Höhe von 10 Prozent entrichten. Damit wird Portugal weniger attraktiv als Italien, wo der Steuersatz nur 7 Prozent beträgt. Die ebenfalls beschlossene Korrektur bei der Erteilung der „Goldenen Visa“ zeigt laut einem Bericht des Rundfunksenders TSF schon erste Folgen: Investoren aus China und Brasilien hätten damit begonnen, auf geplante Immobilienkäufe in den Großstädten zu verzichten.

Der Haushalt sieht vor, dass Lissabon und Porto künftig von dem Programm ausgeschlossen sind, durch das Nicht-EU-Bürger durch Häuserkäufe ein Schengen-Visum erhalten können. Nach dem Brexit macht man sich zudem in Portugal Sorgen um die künftigen Zahlungen aus Brüssel. Ministerpräsident Costa setzte sich am vorigen Wochenende an die Spitze der Empfängerländer und lud die „Freunde der Kohäsion“ zu einem Treffen nach Beja ein. Die in Südportugal versammelten 15 EU-Mitglieder, unter ihnen das Nachbarland Spanien, wollen Kürzungen bei den Regionalfonds und der Gemeinsamen Agrarpolitik verhindern. Sie fordern, des bisherigen mehrjährigen Finanzrahmens beizubehalten