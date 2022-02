Politiker auf dem Rückzug : Was hilft gegen den Hass im Internet?

Ein Tweet und ein Wochenende mit einer Welle von persönlichen Anfeindungen: Mehr braucht es nicht, um Politiker zum Rückzug zu bewegen. Nach Robert Habeck hat nun auch Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) ihre Twitter-Präsenz auf Eis gelegt. Am Freitagabend hatte sie in der Debatte um Todesfälle von Kindern in der Corona-Pandemie relativierend eingreifen wollen und stattdessen Öl ins Feuer einer überhitzten Debatte gegossen. Am Sonntag kündigte Prien an, ihr Twitter-Konto zu deaktivieren. Sie werde sich einige Wochen Zeit nehmen, um zu entscheiden, ob und wie sie Twitter künftig nutzen wolle.

Man muss sich in diesem Streit nicht positionieren, um zu erkennen: Der Druck im Netz nimmt weiter zu. Das wirft die Frage auf, ob neue Regeln daran etwas ändern können. Die EU arbeitet gerade mit Hochdruck an europaweit einheitlichen Regeln für soziale Medien wie Twitter oder Facebook. Schon Ende 2020 hat die EU-Kommission einen Entwurf für ein Gesetz für digitale Dienste (DSA) vorgelegt. Momentan verhandeln Europäisches Parlament und Ministerrat, das Gremium der Mitgliedstaaten, über die Details.