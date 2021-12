Wegen hoher Inflation : Polen streicht ab Februar Mehrwertsteuer auf einige Lebensmittel

Aktualisiert am

Die Inflation in Polen liegt bei 7,8 Prozent. Die regierende PiS-Partei will nun gegensteuern. Die EU habe implizit zugestimmt, sagte Finanzminister Tadeusz Koscinski.

Im Kampf gegen die Inflation will Polen ab Februar die Mehrwertsteuer auf einige Lebensmittel komplett streichen. Finanzminister Tadeusz Koscinski sagte dem Sender Polsat News am Mittwoch, die EU habe dem Schritt implizit zugestimmt.

Zwar könnte die Steuer eigentlich früher gestrichen werden, jedoch benötige der Einzelhandel die Zeit, um die Kassen umzustellen. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hatte zuvor angekündigt, mit der EU über eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe zu diskutieren.

Die regierende Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) hat ein Paket von Steuersenkungen auf Benzin, Erdgas und Strom in Verbindung mit Bargeldzuwendungen auf den Weg gebracht, um der Inflation von zuletzt 7,8 Prozent zu begegnen. Koscinski schloss am Mittwoch auf Anfrage nicht aus, dass die Quote bis Juni auf zehn Prozent steigen könnte.