Paolo Gentiloni im Interview : „Wir brauchen neues Geld“

Herr Kommissar, Sie besuchen an diesem Montag Berlin. Mit wem reden Sie und aus welchem Grund?

In erster Linie natürlich mit dem Bundesfinanzminister, aber auch mit dem Wirtschafts- und dem Kanzleramtsminister. Die Themen sind jeweils etwa dieselben: die ökonomischen Folgen des Kriegs in der Ukraine, die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Vor allem müssen wir daran arbeiten, wie Europa wettbewerbsfähiger wird.

Wettbewerbsfähigkeit ist ein schillernder Begriff und kann vieles heißen.

Ja, tatsächlich haben wir es mit mehreren Herausforderungen gleichzeitig zu tun, die sich zum Teil überschneiden. Erstens müssen wir unsere Wirtschaft vor den Kriegsfolgen schützen. Diese Krise trifft vor allem Europa und die Entwicklungsländer, nicht so sehr die USA und China.

Sie sprechen von den Energiepreisen?

Genau. Bisher haben wir die Energiekrise außerordentlich gut bewältigt, auch weil wir Glück mit dem milden Winter hatten. Die Gaspreise liegen wieder bei 60 Euro je Megawattstunde. Sie waren mal drei-, vier-, fünfmal so hoch. Aber das ist immer noch das Dreifache dessen, was die Amerikaner zahlen, und das wird noch fünf oder zehn Jahre so bleiben, je nachdem wie schnell wir die Erneuerbaren ausbauen.

Und die anderen Herausforderungen?

Zweitens müssen unsere Unternehmen das bewältigen, was wir in Brüssel die „doppelte Transformation“ nennen, also die Digitalisierung und die „grüne Wende“. Drittens müssen wir uns – das hängt zusammen – überlegen, wie wir auf den amerikanischen Inflation Reduction Act reagieren. Viertens müssen wir europäische Wettbewerbsvorteile gegenüber China oder den USA erhalten. Als ich Ende vergangenen Jahres die Vertreter der Industrieverbände von Deutschland, Frankreich und Italien getroffen habe, war das ihre Hauptsorge, nicht so sehr der IRA. Und schließlich müssen wir berücksichtigen, dass all das nicht jeder Mitgliedstaat allein für sich leisten kann.

Kurz gesagt: Sie plädieren für neue EU-Schulden.

Darauf wird es hinauslaufen, ja. Das hatte ich im Oktober schon in einem Gastbeitrag in Ihrer Zeitung hervorgehoben. Aber wir dürfen den dritten Schritt nicht vor dem ersten machen.

Was bedeutet das?

Wir sind dabei, das Problem strukturiert anzugehen. Klar ist, dass wir die Beihilferegeln gezielt anpassen werden, um den Mitgliedstaaten mehr Hilfen zu ermöglichen. Wir werden sie aber, das ist ganz wichtig, nicht abschaffen. Das wäre ein historischer Fehler. Dann müssen wir sehen, welche schon verfügbaren EU-Mittel wir für die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit nutzen können. Dann müssen wir die Sektoren identifizieren, die besonders förderungsbedürftig und -würdig sind, gerade mit Blick auf die doppelte Transformation. Danach geht es um die Frage, wie wir nationale Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit verringern können. Und erst dann geht es um die Finanzierung – mittelfristig über einen Souveränitätsfonds, kurzfristig durch eine Übergangslösung.

An welche Instrumente denken Sie da?

Zuerst einmal geht es darum, existierende Mittel zu nutzen. Da ist an eine Umschichtung von Budgetmitteln zu denken, an die Europäische Investitionsbank, an Mittel aus unserem Repower-EU-Programm, auch an Geld aus dem Corona-Aufbaufonds.

Aus dem Corona-Fonds ist ja tatsächlich noch reichlich Geld übrig.

Ja, etwa 200 Milliarden Euro sind noch nicht abgerufen. Dieser Betrag wird sich aber im Laufe des ersten Halbjahrs 2023 erheblich reduzieren. Ich rechne mit einer Halbierung, weil jetzt die Projekte definiert sind und sich andererseits die Finanzierungsbedingungen für die Staaten am Kapitalmarkt verschlechtern. Das macht es für sie attraktiver, die Kredite aus dem Fonds abzurufen.

Was schätzen Sie, wie viel neues öffentliches Geld braucht die EU? Ihr Kollege Thierry Breton spricht von einem Fonds von 350 Milliarden Euro.

Ja, darüber wird diskutiert. Wir müssen – auch als Signal an die Finanzmärkte – den Eindruck vermeiden, wir schöben nur bestehendes Geld hin und her. Wir brauchen neues Geld.

Ratspräsident Charles Michel wirft der Kommission vor, sie sei zu langsam, und ist selbst mit einem Vorstoß für neue Schulden vorgeprescht.

Ach, natürlich könnten wir schneller sein. Und wir müssen schnell sein. Aber Herr Michel weiß vermutlich auch, dass es über diese Frage in den Mitgliedstaaten unterschiedliche Vorstellungen gibt, und bis zu einem Kompromiss wird es erfahrungsgemäß etwas dauern. Wir sind jetzt mitten in einem Prozess, wie es ihn auch vor der Einigung auf den Corona-Fonds gegeben hat. Da waren wir durchaus sehr schnell und haben am Ende sehr gute Entscheidungen getroffen.