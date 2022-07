Ukraine-Krieg : Nachfrage nach Kamin- und Holzöfen stark gestiegen

Frankfurter Börse : „Sommerlaune“ bringt Erholung für Dax

Die Dax-Anleger nehmen den Schwung vom Freitag mit in die neue Börsenwoche. Zu den Favoriten am deutschen Aktienmarkt zählte BioNTech mit einem Kursplus von sieben Prozent. Wie nachhaltig die Kurserholung sein werde, sei unklar, hieß es an der Frankfurter Börse.