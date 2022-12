Aktualisiert am

Ölpreisdeckel mit Folgen : Tankerstau am Bosporus

Der neue Ölpreisdeckel soll Russland treffen. Doch es gibt unerwünschte Nebenwirkungen: In der Türkei stauen sich Tanker mit kasachischem Öl für Europa.

Der von den westlichen Industriestaaten verhängte Preisdeckel für russisches Öl führt zu ersten unerwünschten Folgen: Am Bosporus, der Durchfahrt vom Schwarzen zum Mittelmeer, stauen sich seit Wochenbeginn russische Tanker, weil die Türkei zusätzliche Versicherungsdokumente verlangt. Allerdings haben die Schiffe meist kein russisches Öl geladen, sondern vor allem solches aus Kasachstan, das in russischen Häfen abgefüllt wurde. Lediglich für russisches Öl gilt die Vorgabe, dass Versicherer Tanker nur absichern dürfen, wenn die Ladung für höchstens 60 Dollar je Barrel (159 Liter) verkauft wird.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Russlands Regierung erklärte, sie mache sich „im Hinblick auf die Interessen unserer Unternehmen Sorgen“. Marktteilnehmer sagten der F.A.Z., Grund seien offenbar Unklarheiten im Umgang mit gecharterten russischen Schiffen. Das Problem dürfte aber wohl bald gelöst sein. Die Türkei hatte im November angekündigt, für Durchfahrten ab dem 2. Dezember zusätzliche Garantiedokumente zu verlangen. Deren Fehlen ist nun nach Agenturberichten der Grund für den Stau von etwa 20 Tankern mit 18 Millionen Barrel Öl überwiegend mit dem Ziel Europa. Laut der Agentur Bloomberg drängen die amerikanische und britische Regierung die Türkei, ihr Vorgehen zu überdenken.

Reuters zitierte die Schifffahrtsagentur GAC, wonach 13 Schiffe auf die Durchfahrt durch den Bosporus in Richtung Süden warteten – allesamt Öltanker, von denen 10 Fracht im russischen Hafen Noworossijsk aufgenommen hätten. Nach Angaben der Schifffahrtsagentur Tribeca warteten zudem 9 Tanker darauf, die Dardanellen weiter in Richtung Süden passieren zu können. Schiffsstaus am stark frequentierten Bosporus sind nicht selten. Voriges Jahr hatten 38.551 Schiffe die Meerenge passiert, 147 mehr als im Vorjahr. Allerdings betrug die Wartezeit zuletzt keine vier Tage, sondern einen.