Wirtschaftsgeschichte : Der lange Weg zum Wohlstand

Seit langer Zeit haben sich bedeutende Denker immer wieder mit zwei grundlegenden Fragen befasst. Erstens: Welche Ursachen führten zur industriellen Revolution, mit der sich die Menschheit aus einer unausweichlich erscheinenden Armutsfalle zu befreien vermochte? Und zweitens: Warum profitieren nicht alle Länder in gleichem Maße von den Früchten materiellen Wohlstands, der sich unter anderem in einer höheren Lebenserwartung, einer robusteren Gesundheit und einem insgesamt angenehmeren Leben äußert? Gerade in einer Zeit, in der sich viele Ökonomen immer mehr Detailuntersuchungen zu widmen scheinen, verdient das Wagnis Anerkennung, mit einem großen Wurf wichtige Fragen der Menschheit erklären zu wollen.

Oded Galor hat sich seit Jahrzehnten diesem höchst ehrgeizigen Ansinnen verschrieben. Mit seiner „Einheitlichen Wachstumstheorie“ vertritt der aus Israel stammende und seit vielen Jahren an der amerikanischen Brown University lehrende Ökonom die „Überzeugung, dass eine verlässliche und vollständige Erkenntnis der globalen wirtschaftlichen Entwicklungsfaktoren nur möglich ist, wenn man die primären Antriebskräfte hinter dem gesamten Entwicklungsprozess in den Blick nimmt und nicht bloß in Bezug auf einzelne Epochen“. Die Einheitliche Wachstumstheorie erfasst „die Reise der Menschheit seit dem Erscheinen des Homo sapiens in Afrika vor fast 300.000 Jahren über den gesamten Verlauf der Geschichte hinweg“.