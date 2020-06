Familienleben in Corona-Krise : Doch keine Rolle rückwärts

Das Coronavirus ist unpolitisch – aber der Vorwurf steht im Raum, dass es ein erzkonservatives Familienbild verbreite: Die Rollenverteilung zwischen Müttern und Vätern falle durch Lockdown, Homeoffice und fehlende Kinderbetreuung in alte Zeiten zurück. Stimmt das aber auch? Eine neue Repräsentativstudie des Allensbach-Instituts für Demoskopie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums kommt zu ganz anderen Ergebnissen: Hinweise auf ein systematisch einseitiges Abladen von Krisenlasten bei den Müttern liefert sie gerade nicht. Dafür legt sie nahe, dass die große Mehrheit der Arbeitgeber rücksichtsvoll mit Beschäftigten umgeht, die wegen geschlossener Schulen und Kitas Probleme mit der Kinderbetreuung hatten.

Auch Familienministern Franziska Giffey (SPD) sieht es so: Mit eingeschränktem Kita- und Schulbetrieb habe die Corona-Krise fraglos viele Eltern stark belastet „und manche an ihre Grenzen gebracht“, sagte sie dazu der F.A.Z. „Umso wichtiger ist, dass viele Mütter und Väter die Herausforderungen dieser Zeit zunehmend gemeinsam schultern.“ Das sei aus ihrer Sicht „das zentrale Ergebnis der Allensbach-Elternbefragung – und auch, dass ein großer Teil der Arbeitgeber die dafür nötigen Brücken baut“.

Umgang der Unternehmen mit Betreuungsnöten

Tatsächlich haben sich die Lebensumstände von Müttern und Vätern im Lockdown meist auf ganz ähnliche Weise verändert, wie die Befragung 1500 berufstätiger Eltern zeigt. So gaben 31 Prozent der Väter und 29 Prozent der Mütter an, sie hätten mehr als üblich von zu Hause aus gearbeitet. Wo Eltern wegen fehlender Kinderbetreuung die Berufsarbeit reduzieren mussten, steckten Frauen etwas häufiger zurück – aber nur geringfügig: 22 Prozent der Mütter und 18 Prozent der Väter verringerten ihre Arbeitszeit, da dies wegen der Kinder nötig war. (Für jeweils noch einmal so viele verringerte sich die Arbeit aus betrieblichen Gründen.) Gerade auf diesen Vergleich hatten andere Akteure die Rückfall-These gestützt, etwa das Wissenschaftszentrum Berlin, dessen Direktorin Jutta Allmendinger von einer „entsetzlichen Retraditionalisierung“ sprach.

In der neuen Studie sieht es auch bei der Frage nach der familiären Aufgabenverteilung anders aus: Für 59 Prozent der Paar-Eltern hat sich in der Krise ihr eigener Anteil an der Betreuung der Kinder im Verhältnis zum Partner demnach gar nicht geändert. Ein weiteres Fünftel gab zwar an, dass die Aufgabenverteilung in der Tat ungleicher geworden sei. Dem steht aber ebenfalls ein Fünftel gegenüber, das eine weniger ungleiche Aufgabenverteilung erlebte. Für einen allgemeinen „Rückfall“ spricht das nicht.

Das gilt auch für den Umgang der Unternehmen mit Betreuungsnöten: Drei Viertel der Eltern, die deshalb ihren Arbeitgeber ansprachen, hatten damit Erfolg, wie die Erhebung zeigt. 54 Prozent erlebten den Arbeitgeber sogar als entgegenkommend; weitere 21 Prozent als „nicht begeistert“, aber hilfreich. 19 Prozent erhielten keine konkrete Hilfe, erlebten den Arbeitgeber aber als verständnisvoll. Hier spielen wohl branchen- und berufspezifische Besonderheiten hinein.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK), zusammen mit dem Familienministerium im Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“ engagiert, zeigt sich über die Ergebnisse erfreut. „Es ist ein starkes Signal, wie viele Unternehmen über sich hinausgewachsen sind und ihren Beschäftigten flexibles Arbeiten ermöglicht haben“, betont DIHK-Präsident Eric Schweitzer. Wo zuvor schon eine familienbewusste Unternehmenskultur gepflegt worden sei, hätten nun beide Seiten Vorteile davon.