Ein gewöhnlicher Montagvormittag in einer Notaufnahme genügt, um das Systemversagen im deutschen Gesundheitswesen zu besichtigen. Im Sana-Klinikum in Offenbach, das vor zehn Jahren einen Neubau bezogen hat, dürften die Verhältnisse eher besser als im Durchschnitt sein. Trotzdem ist es eine gute Adresse für solch einen Ortsbesuch. Hessens härteste Notaufnahme, raunen sich Mediziner zu. Nicht weil Offenbach ein besonders raues Pflaster ist. Sondern weil es, anders als etwa im benachbarten Frankfurt, in der Stadt Offenbach und im großen Landkreis drumherum so wenige andere ähnlich ausgestattete Krankenhäuser gibt.

Rund 55.000 Notfälle im Jahr werden hier versorgt, mehr als in jeder anderen Notaufnahme in Hessen. Wer keine Ahnung hat vom Geschäft, denkt da sofort an Blaulicht und Martinshorn, an Leben und Tod, an Hektik und Adrenalin.

Christian Pietsch hat Ahnung vom Geschäft. Er ist 51 Jahre alt, sein Berufsleben lang Notfallmediziner, seit ein paar Monaten Chefarzt in Offenbach. Sein Büro enttäuscht jedes Klischee. Es liegt im Erdgeschoss, auf der Rückseite der Klinik. Notaufnahmen brauchen den direkten Zugang zur Straße, sie passen nicht gut zur Vorderseite mit Publikumsverkehr. Dazu kommt, dass man in der Notaufnahme kaum teure Sonderbehandlungen für Privatpatienten anbieten kann. Also keine Kunst an den Wänden, kein Ledersofa für Besucher.

Ein steter Strom von Rettungswagen

Es bleibt nicht bei diesem einen Klischee, das an diesem Vormittag abgeräumt wird. Pietsch sagt: „Eine Operation direkt hier bei uns, so dramatisch wie im Fernsehen, mit allem Drum und Dran? Kommt vielleicht einmal im Jahr vor, nach einem schweren Verkehrsunfall.“

Die alltägliche Herausforderung ist anderer Natur. Sie hat in Offenbach genauso wie in den meisten anderen Notaufnahmen des Landes weniger mit Unfallchirurgie als mit Organisation und Ökonomie zu tun. Wegen der Hitze draußen sind in Pietschs Büro die Jalousien heruntergelassen. Deshalb sieht man die Rettungswagen nicht, die hinter dem Fenster vorbeifahren. Man hört sie auch nicht. Sie kommen nicht mit Blaulicht und Sirene angebraust. Aber sie kommen in einem steten Strom.

Eine Stunde lang hat Pietsch davon erzählt, was nach seiner Erfahrung alles schiefläuft mit der Notfallversorgung in Deutschland. Dann klickt er eine Tabelle auf seinem Bildschirm an. Zehn Rettungswagen sind allein in dieser einen Stunde nebenan angekommen. Zwei hatten einen Patienten mit Herzinfarkt dabei, einer einen Schlaganfallpatienten.

Das sind die Fälle, für die Notaufnahmen mit ihrer Allzeit-Bereit-Kultur, mit ihren teuren Apparaten und ihren besonders ausgebildeten Ärzten und Pflegekräften gedacht sind. Bei den sieben anderen Offenbacher Notfalltransporten in dieser einen Vormittagsstunde wurden Patienten in tonnenschweren Spezialfahrzeugen in eine mit Schockraum und Beatmungsgeräten ausgerüstete Klinikabteilung gebracht, nur weil sie die 112 gewählt und dann über Rückenschmerzen und Beschwerden beim Wasserlassen geklagt haben. Weil sich ihr Blasenkatheter verschlossen hatte. Oder weil sie an diesem heißen Tag schlicht zu wenig getrunken hatten.

Und dann gibt es auch noch die vielen Patienten, die nicht vom Rettungswagen in die Klinik gebracht werden, sondern auf ihren eigenen Beinen kommen. Manche mit ernsthaften Beschwerden, andere mit Bagatellen. Chefarzt Pietsch berichtet von einer Partygängerin, die sich in einer Winternacht mit starkem Frieren vorgestellt habe. Und von den vielen Leuten mit Zeckenbissen, die sich in jedem Frühling in der Notaufnahme tummeln. Am Ende des Tages wird Pietsch Bilanz ziehen. Die Fußgänger machten mehr als die Hälfte der 173 Fälle aus, die in diesen 24 Stunden bei ihm behandelt wurden.