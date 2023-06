Aktualisiert am

Eine Frau bei der Arbeit in einer Polsterei. Bild: Mauritius

Höhere Renten laufen tatsächlich Gefahr, den Arbeitskräftemangel in Deutschland zu vergrößern. Diese Folgerung legt zumindest eine neue Studie nahe, in der die Auswirkungen der Mütterrente untersucht worden sind: Sie hat messbar dazu beigetragen, dass einige Frauen in den Jahren vor der Rente ihre Arbeitszeit reduziert haben.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.









Nicht der ganze Effekt einer Rentenerhöhung fällt sofort auf, denn nicht auf jedem Arbeitsplatz kann man von jetzt auf nachher in Teilzeit gehen. Deshalb haben Wissenschaftlerinnen eine Weile verstreichen lassen, bevor sie die Effekte der Mütterrente aus dem Jahr 2014 untersucht haben.