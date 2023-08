Die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, fordert ein Ende der Frühverrentungsprogramme für ältere Beschäftigte in deutschen Unternehmen. „Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht sind Frühverrentungsprogramme kontraproduktiv“, sagte sie der „Rheinischen Post“. Gerade erfahrene Fachkräfte würden so lange wie möglich im Arbeitsmarkt gebraucht. Es sei „höchste Zeit, dass die Unternehmen, die so vorgehen, verstehen, dass die demographische Entwicklung auch sie betrifft“, so Nahles.

Britta Beeger Redakteurin in der Wirtschaft und zuständig für „Die Lounge".



Die Behördenchefin ist nicht die Einzige, die Frühverrentungen angesichts des Fachkräftemangels als Problem sieht. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hatte jüngst ebenfalls betont, dass die Erwerbsbeteiligung Älterer steigen müsse. „Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen länger arbeiten wollen und auch können, dass also das tatsächliche Rentenalter steigt“, sagte sie. Und weiter: „Der Trend zur Frühverrentung darf sich nicht fortsetzen.“ Grimm äußerte sich allerdings allgemein zur Frühverrentung und übte keine explizite Kritik an den Betrieben.

Altersteilzeit bei VW

Tatsächlich gibt es immer wieder Meldungen, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter in Altersteilzeit oder in den vorgezogenen Ruhestand locken – häufig insbesondere dann, wenn sie aufgrund des Strukturwandels oder aus anderen Gründen sparen müssen. Europas größter Autokonzern VW etwa hat gerade Mitarbeitern des Jahrgangs 1966 und Teilen des Jahrgangs 1967 Altersteilzeit angeboten – immerhin 4000 Beschäftigten. Die Pakete gelten als sehr attraktiv, sodass die Annahmequoten dem Vernehmen nach in früheren Jahrgängen zwischen 70 und 80 Prozent lagen. Ein anderes Beispiel ist der amerikanische Autohersteller Ford , der in Köln 2300 Arbeitsplätze streicht – durch Frühverrentungen und freiwillige Vertragslösungen inklusive Abfindungen. Die gute Nachricht für die Belegschaften: Betriebsbedingte Kündigungen können durch solche Programme häufig vermieden werden. Das Problem aus gesamtwirtschaftlicher Sicht, und darauf zielte Andrea Nahles ab: Die Frührentner stehen dann auch anderen Unternehmen nicht mehr zur Verfügung.

Aus Sicht der deutschen Wirtschaft liegt es allerdings weniger an der Personalpolitik in den Betrieben, dass viele Beschäftigte vorzeitig in den Ruhestand gehen, sondern vielmehr an Fehlanreizen durch die abschlagsfreie „Rente ab 63“ für langjährig Versicherte. Diese wurde im Jahr 2014 eingeführt – pikanterweise von Andrea Nahles, die damals noch SPD-Politikerin und Bundesarbeitsministerin war. Thilo Brodtmann, Hauptgeschäftsführer des Maschinenbauverbands VDMA, hat die Regelung gerade erst als „dramatische Fehlentscheidung“ bezeichnet. Der Fachkräftemangel werde dadurch „ohne Not nochmals deutlich verschärft“. Laut der Statistik der Deutschen Rentenversicherung haben im vergangenen Jahr rund 262.000 Menschen die abschlagsfreie Rente beantragt, für die 45 Beitragsjahre erforderlich sind. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, nach 35 Beitragsjahren vorzeitig in Rente zu gehen – dann aber mit Abschlägen.

Auch der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium ist der Ansicht, dass die „Rente ab 63“ den Fachkräftemangel verschärfe. In einem Brief an Wirtschaftsminister Robert Habeck argumentierten die Ökonomen jüngst, diese werde „überwiegend von gut ausgebildeten, überdurchschnittlich verdienenden und gesünderen Menschen in Anspruch genommen“ (F.A.Z. vom 11. August). Der Beirat forderte den Grünenpolitiker auf, sich für die Abschaffung oder Einschränkung der „Rente ab 63“ einzusetzen. Diese belaste zudem die Rentenkasse. Ein anderer Weg, ältere Menschen länger im Erwerbsleben zu halten, wäre ein höheres Renteneintrittsalter. Führende SPD-Politiker wie Kanzler Olaf Scholz und die Parteivorsitzende Saskia Esken hatten sich zuletzt allerdings gegen einen solchen Schritt ausgesprochen.