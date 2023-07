In fünf Jahren baute Corinna Enders die Zukunft-Umwelt-Gesellschaft (ZUG) mit auf. Nun wird sie neue Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen-Energie-Agentur (Dena), wie die Dena am Mittwochnachmittag bekanntgab. Die 46 Jahre alte Juristin tritt die Stelle zum 23. Oktober zunächst für drei Jahre an. Zuvor war der Grünen-Politiker Michael Schäfer in der Nachfolge vorgesehen, aber er trat als Folge der „Trauzeugen-Affäre“ das Amt nicht an. Staatssekretär und Aufsichtsratsvorsitzender der Dena, Stefan Wenzel (Grüne), begrüßte die Entscheidung.

Bis zuletzt habe es ein Tauziehen um ihren Dienstbeginn gegeben, weil die Dena dem Bundeswirtschaftsministerium, das ZUG aber dem Bundesumweltministerium untersteht, wie der Mediendienst „table.media“ unter Berufung auf Regierungskreise mitteilte. Letzteres habe sie erst im kommenden Jahr gehen lassen wollen.

„Trauzeugen-Affäre“ und die Folgen

Bisher leitete Enders die eher unbekannte ZUG, eine Bundesgesellschaft, die als Projektträgerin den Klima-, Natur- und Umweltschutz vorantreiben soll. Dazu berät sie im Auftrag der Bundesregierung Kommunen, Unternehmen, NGOs und Institute bei nationalen und internationalen Förderprogrammen. Enders war hier von Anfang an dabei.

Die Gesellschaft startete 2018 mit ein paar Dutzend Mitarbeitern und beschäftigt mittlerweile rund 750 Menschen an drei Standorten: in Berlin, Bonn und Cottbus. Geboren wurde Enders in Berlin und aufgewachsen ist sie in Tübingen. Sie studierte in Freiburg und Rom Rechtswissenschaften. Von 2008 bis 2012 war sie im Bundesumweltministerium im Team für internationale Klimaverhandlungen beschäftigt. Von 2012 bis 2016 war sie in der deutschen Botschaft in Nairobi und stellvertretende Ständige Vertreterin Deutschlands beim UN-Umweltprogramm und UN-Siedlungsprogramm.

Im Mai dieses Jahres war der erst kurz davor berufene designierte Dena-Chef Michael Schäfer das Amt nach heftiger Kritik am Verfahren nicht angetreten. Schäfer war nach einem Votum des damaligen Staatssekretärs im Bundeswirtschaftsministerium Patrick Graichen (Grüne) zum Chef der Dena berufen worden. Graichen verschwieg dabei seine Befangenheit. Schäfer war sein Trauzeuge. Auch Graichen musste in der Folge seinen Posten im Mai 2023 räumen.