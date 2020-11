Bußgeld „unangemessen hoch“ : Richter ziehen DSGVO den Zahn

Erst­mals hat ein deut­sches Gericht ein Millio­nen-Bußgeld des Bundes­be­auf­trag­ten für Daten­schutz Ulrich Kelber dras­tisch redu­ziert. Konkret ging es um einen Bußgeldbescheid über 9,6 Millio­nen Euro, den der Daten­schüt­zer gegen das Tele­kommu­ni­ka­ti­ons­un­ter­neh­men 1&1 verhängt hatte, nach­dem ein Call­cen­ter-Mitar­bei­ter verse­hent­lich persön­li­che Daten eines Kunden an dessen Ex-Freun­din preis­ge­ge­ben hatte.

Dabei stell­ten die Rich­ter den Verstoß gegen den Daten­schutz gar nicht in Frage. Sie fanden jedoch, die Millionen-Strafe „unan­ge­mes­sen hoch“. Das Verschul­den des Telekom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ters sei gering, argu­men­tier­ten die Rich­ter, deshalb drück­ten sie das Bußgeld auf 900.000 Euro. Der Bundes­da­ten­schutz­be­auf­trag­te sieht sich dennoch bestä­tigt; in den wesent­li­chen Punk­ten sei das Gericht seiner Einschät­zung gefolgt: „Kein Unter­neh­men kann es sich mehr leis­ten den Daten­schutz zu vernach­läs­si­gen“, beton­te Kelber.

Das Urteil könnte ein Hinweis darauf sein, dass Rich­ter Daten­schutz­ver­stö­ße nicht ganz so gravie­rend einschät­zen wie die zustän­di­gen Daten­schüt­zer, sagte der Frankfur­ter Anwalt Tim Wybitul von der Wirt­schafts­kanz­lei Latham & Watkins. Diese bemes­sen das Bußgeld seit Einfüh­rung der euro­päi­schen Daten­schutz-Grund­verordnung im Jahr 2018 nach dem Umsatz eines Unter­neh­mens. Für größe­re Unterneh­men fällt die Strafe deshalb nun wesent­lich höher aus und über­schrei­tet immer häufi­ger auch die Millio­nen­gren­ze, selbst wenn der Vorfall kein syste­mi­sches Versa­gen offen­bart.

Schon jahre­lang so prak­ti­ziert

Nach Ansicht des Daten­schutz­an­walts Wybitul ist es wesent­lich sinn­vol­ler, wenn sich die Rich­ter wie im Bonner Verfah­ren den Einzel­fall anschau­en und nicht den Unterneh­mens­um­satz als Maßstab nehmen. Aller­dings findet er das Bußgeld in seiner gestutz­ten Form noch immer zu hoch, schlie­ß­lich sei es um einen abso­lu­ten Einzel­fall gegan­gen. Anlass für das Bußgeld­ver­fah­ren war ein unge­wöhn­li­cher Fall, der eine reich­lich unbe­darf­te Hand­ha­bung des Unter­neh­mens mit Kunden­in­for­ma­tio­nen offen­bar­te: Eine Frau hatte den Tele­fon­dienst­leis­ter ange­ru­fen, um die neue Tele­fon­num­mer ihres Ex-Freun­des heraus­zu­be­kom­men.

Dazu gab sie sich fälsch­li­cher­wei­se als dessen Ehefrau aus. Zur Legi­ti­mie­rung musste sie ledig­lich den Namen und das Geburts­da­tum des Kunden nennen. Auf diesem Wege hat das Unter­neh­men über Jahre hinweg die Authen­ti­zi­tät der Kunden sicher­ge­stellt. Nach­dem sie die Nummer problem­los erhal­ten hatte, beläs­tig­te sie den Mann mit uner­wünsch­ten Tele­fon­an­ru­fen. Er stell­te darauf­hin eine Straf­an­zei­ge wegen Stal­kings.

In diesem Fall wurde auch der Bundes­be­auf­trag­te für Daten­schutz einge­schal­tet, der das Millio­nen-Bußgeld verhäng­te. Die Authen­ti­fi­zie­rungs­pra­xis des Unter­neh­mens gewähr­leis­te keinen ausrei­chen­den Schutz, argu­men­tier­te die Behör­de in ihrem Bescheid. Das woll­ten die Rich­ter so aber nicht akzep­tie­ren. Sie stell­ten in ihrer Entschei­dung zwar klar, dass schon der Fehler eines Mitar­bei­ters zu einem Daten­schutz­ver­stoß führen könne. Anders als im deut­schen Ordnungs­wid­rig­kei­ten­recht sei es bei den zugrun­de­lie­gen­den euro­päi­schen Regeln nicht notwen­dig, dass eine Führungs­per­son den Fehler began­gen habe.

Aller­dings hande­le es sich hier­bei nur um einen „gerin­gen Daten­schutz­ver­stoß“, der nicht zu einer massen­haf­ten Heraus­ga­be von Daten an Nicht­be­rech­tig­te führte, fanden die Rich­ter. Sie berück­sich­tig­ten in ihrer Entschei­dung zudem, dass diese Art der Authen­ti­fi­zie­rung in dem Unter­neh­men jahre­lang so prak­ti­ziert worden sei, ohne dass es Bean­stan­dun­gen der Kunden gege­ben habe.