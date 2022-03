„Historisch einmalig“ : Milchpreis in Deutschland erreicht Rekordniveau

Am Milchmarkt lässt sich derzeit eine noch nie da gewesene Preisrally beobachten, die sich langsam auch an der Supermarktkasse niederschlägt. 43 Cent erhielten Milcherzeuger in Deutschland Berechnungen der Europäischen Kommission zufolge im Februar dieses Jahres für einen Liter Rohmilch – das sind über 8 Cent mehr als noch vor einem Jahr.

Jessica von Blazekovic Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Noch eindrücklicher ist das Bild am Terminmarkt in Leipzig, wo auch das besonders in Asien begehrte Magermilchpulver international gehandelt wird. Der vom IFE-Institut für Ernährungswirtschaft in Kiel berechnete Börsenmilchwert lag am Mittwoch bei 67,3 Cent je Kilogramm für Kontrakte im April. Das ist der höchste Preis seit Beginn der Aufzeichnungen.

„Der Milchpreis liegt aktuell bereits in einer Größenordnung, die historisch einmalig ist. Dies ist aber noch nicht das Ende der Preisrally“, sagt Agrarökonom Holger Thiele, der an der Fachhochschule Kiel und dem IFE forscht. Die globale Nachfrage sei trotz des Preissprungs ungebrochen groß bei einem gleichzeitig knappen weltweiten Angebot. Witterungseinflüsse und gestiegene Kosten für Dünger, Futtermittel und Energie sorgten demnach dafür, dass insgesamt weniger Milch auf den Markt gebracht werde. Die hohen Energiepreise verteuerten außerdem die ohnehin schon sehr energieintensive Verarbeitung der Milch. Der Krieg in der Ukraine habe die Lage noch verschärft.

Gute Nachricht für Milchbauern?

Für die Milchbauern in Deutschland sind die höheren Preise für Rohmilch grundsätzlich gute Nachrichten. Sie pochen seit Jahren auf einen höheren Milchpreis, 40 Cent je Liter war stets die Wunschvorstellung. Noch vor zwei Jahren sah die Situation gänzlich anders aus, als die Nachfrage nach Milchprodukten von Großkunden infolge der Corona-Krise einbrach. Damals suchte man fieberhaft nach Wegen, die Milchmenge zu reduzieren. Jetzt reißen sich die Molkereien um das „weiße Gold“. So zahlt etwa die Molkerei Jäger im oberbayerischen Haag ihren Milchlieferanten 2 Cent extra für jeden Liter Milch, den sie im Vergleich zum Vorjahr zusätzlich liefern.

Doch dem gestiegenen Milchpreis gegenüber stehen ebenfalls gestiegene Betriebsmittelkosten. Die magische Schwelle von 40 Cent, die schon im Jahr 2006 kursierte, sei inzwischen längst überholt, klagen deshalb die Milchbauern. Zudem steigen die Auszahlungspreise an die Erzeuger weitaus schwächer an als die Preise, die Molkereien am Markt für ihre Milchprodukte erhalten.

Das zeigt der ebenfalls vom IFE aus Marktpreisen für Butter und Magermilchpulver berechnete Rohstoffwert der Milch. Dieser lag im Fe­bru­ar mit 56,3 Cent je Kilogramm um mehr als 70 Prozent über dem Vorjahrespreis. Im gleichen Zeitraum stiegen die Erzeugerpreise nur um 25 Prozent. Nur ein kleiner Bruchteil der in Deutschland erzeugten Milch wird zu Milchpulver verarbeitet, dessen Preis sich dank kurzfristiger Lieferverträge schnell anpasst. Vielmehr landet die Milch deutscher Kühe in Produkten wie Käse, für die meist längerfristige Lieferverträge und damit starre Preise mit dem Handel bestehen.

Weitere Preissteigerungen möglich

Die Preisrally am Milchmarkt spiegelt sich bislang denn auch nur in geringem Maße in den Supermärkten wider. Agrarökonom Thiele weist darauf hin, dass im vergangenen Jahr abgeschlossene Preise häufig noch auf niedrigem Niveau festgemacht worden seien. Die Einkaufspreise für den Lebensmitteleinzelhandel erhöhten sich aber laufend. „Ich rechne mit massiven Preissteigerungen für Milch und Milchprodukte.“ Den ersten Schritt machte der Discounter Aldi, der aktuell die Preise zahlreicher Produkte erhöht. Dort kostet der Liter haltbare Vollmilch in der untersten Preislage jetzt 88 Cent, das sind 9 Cent mehr als noch im Jahr 2021.

Mehr zum Thema 1/

Erfahrungsgemäß zieht die Konkurrenz nach, jedoch heißt es etwa bei der Molkerei Jäger in Haag, der Handel stelle sich noch „sehr stur“. Aber die Machtverhältnisse haben sich verschoben: Landwirte und Molkereien können sich ihre Abnehmer in der aktuellen Lage aussuchen. Es sei „kein Problem“, die Milch statt im Einzelhandel in Form von Butter oder Pulver am Weltmarkt zu platzieren – nur sei das „bei den Managern noch nicht angekommen“.