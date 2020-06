Mieterlass in der Schweiz : „Willkürlich, ungerecht und ein Verstoß gegen das Eigentumsrecht“

Auch in der Schweiz waren in der Corona-Zeit deutlich weniger Menschen auf den Straßen als sonst. Bild: dpa

Keine Einnahmen, aber weiterhin die Miete zahlen: Dieses Problem hat viele Betreiber von Geschäften, die in der Corona-Krise auf Geheiß der Behörden schließen mussten, schwer getroffen. Und in vielen Ländern, darunter auch Deutschland, wurden Hilfsprogramme für die Betroffenen auf den Weg gebracht. In kaum einem Land geht die Hilfe indes so weit wie nun in der Schweiz. Dort soll in die Eigentumsrechte der Vermieter eingegriffen werden.

Die kleine Kammer des Parlaments hat mit hauchdünner Mehrheit beschlossen, dass Gewerbelokalen für die Zeit der Zwangsschließung nachträglich 60 Prozent der Mieten erlassen werden sollen. Die Regelung gilt für Monatsmieten von bis zu 15.000 Franken, sofern nicht schon eine private Einigung erreicht worden ist. Für Vermieter, die der partielle Einnahmeausfall in die Bredouille bringt, soll es einen mit 20 Millionen Franken gefüllten Härtefallfonds geben.

Zuvor hatte schon die große Kammer des Parlaments den Vorstoß gutgeheißen, der die Regierung (den sogenannten Bundesrat) nun dazu zwingt, ein entsprechendes Gesetz auszuarbeiten. Dies tut der Bundesrat entgegen der eigenen Überzeugung: Die Mehrparteienregierung in Bern hatte es abgelehnt, direkt in die privatrechtlichen vertraglichen Beziehungen zwischen Vermietern und Mietern einzugreifen. Stattdessen hatte er die Vertragspartner dazu aufgerufen, freiwillig einvernehmliche Lösungen zu Mietnachlässen oder Stundungen zu finden.

Möglicherweise zu spät

In etlichen Fällen ist das auch gelungen: Große Vermieter wie die Immobiliengesellschaft Prime Site und Versicherer wie Swiss Life, Helvetia und Vaudoise sind ihren kleineren Gewerbemietern entgegengekommen und haben zum Teil sogar noch großzügigere Mieterlasse gewährt. Doch es gibt auch Hausbesitzer, die sich bisher nicht um die Nöte ihrer Mieter geschert haben, was vor allem im linken politischen Lager nicht gut ankam.

Auch in Deutschland gab es Diskussionen über Zwangsmieterlasse, doch am Ende beschloss die Regierung lediglich, dass Mietern nicht gekündigt werden darf, wenn sie ihre Mieten virusbedingt bis Ende Juni nicht bezahlen können. Für die Nachzahlung der geschuldeten Mieten haben sie bis Juni 2022 Zeit, wobei Verzugszinsen berechnet werden. Nach einer Schätzung des Schweizer Bundesamts für Wohnungswesen dürfte sich der Ausfall für die betroffenen Vermieter auf rund 212 Millionen Franken summieren.

Der Schweizer Hauseigentümerverband (HEV) ist entsetzt: „Der Vorstoß ist willkürlich, ungerecht und verstößt gegen das Eigentumsrecht sowie die Handels- und Gewerbefreiheit.“ Nach Ansicht des Verbands schafft die Zwangsregel neue Rechtsunsicherheit, weil unklar sei, wie die schon abgeschlossenen Vereinbarungen der Mietvertragspartner angerechnet werden sollen. Andere Kritiker monieren, dass es unter Umständen bis 2021 oder gar 2022 dauern könne, bis das geplante Gesetz in Kraft trete. Dann jedoch komme die finanzielle Entlastung für viele Geschäftsinhaber möglicherweise zu spät oder sei gar nicht mehr notwendig.