Lockerungen für den Tourismus : Deutschland ist urlaubsreif

Die Corona-Pause ist vorbei. Ein Bundesland nach dem anderen macht sich bereit, in den kommenden Wochen wieder Touristen zu empfangen. Ob Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern oder Bayern: Auf die Abstimmungsrunde mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Mittwoch wollten etliche Ministerpräsidenten nicht warten. Angesichts der gesunkenen Infektionszahlen schaffen sie Fakten für die Lieblingsbeschäftigung der Deutschen: den Urlaub.

Sowohl in Niedersachsen mit seiner Nordseeküste als auch in Mecklenburg-Vorpommern mit den beliebten Ostsee-Domizilen Rügen und Usedom sollen die Hotels am 25. Mai wieder öffnen. In Niedersachsen wird allerdings maximal eine Auslastung von 50 Prozent erlaubt sein, in Mecklenburg-Vorpommern bis zu 60 Prozent. Nachdem diese Nachricht die Runde gemacht hatte, zog am Dienstag auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach. Dort sollen die Hotels zum Beginn des Pfingstwochenendes am 30. Mai öffnen. Biergärten und Restaurants dürfen schon einige Tage früher loslegen. Auch in Schleswig-Holstein soll der Hotelbetrieb rund um Pfingsten wieder starten.

Reinhard Meyer, Präsident des Deutschen Tourismusverbands und SPD-Finanzminister in Mecklenburg-Vorpommern, sieht den passenden Moment erreicht. „Ich halte es für sehr vernünftig, die Öffnung phasenweise anzugehen. Das signalisiert: Wir können wieder für Touristen öffnen, aber nicht alles geht sofort“, sagte er der F.A.Z. Wenig erfreut ist er allerdings über die von Bundesland zu Bundesland verschiedenen Corona-Vorsichtsmaßnahmen. „Wenn vor der eigenen Haustür andere Vorgaben gelten als am Urlaubsort, führt das zu Verunsicherung.“ Inwieweit Urlaub im Ausland in diesem Sommer möglich ist, dazu gibt es widersprüchliche Angaben. Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), hält auch Österreich, Frankreich, Belgien, Polen oder die Niederlanden für realistische Ziele. CSU-Chef Söder sagt dagegen: „Jetzt sind alle da, jetzt können auch alle mal dableiben.“

Reiseziele Bayern und Schleswig-Holstein

Bayern lag im vergangenen Jahr mit mehr als 100 Millionen Übernachtungen deutschlandweit an der Spitze. Allerdings ist der Tourismus dort nur einer von mehreren wichtigen Wirtschaftszweigen. In und um München haben allein sieben Dax-Konzerne ihren Sitz. Höher ist die wirtschaftliche Abhängigkeit vom Tourismus an Nord- und Ostsee. Je 1.000 Einwohner gab es in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr mehr als 21. 000 Übernachtungen. In Schleswig-Holstein waren es 12.400 Übernachtungen, zeigt eine Studie des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel (IfW). Damit liegen die beiden Bundesländer weit über dem Bundesdurchschnitt. Das Institut begrüßt die Ankündigungen aus den einzelnen Bundesländern. „Aus ökonomischer Sicht gibt es keine hinreichende Begründung für eine bundeseinheitliche Exit-Strategie, im Gegenteil“, sagt Ökonom Klaus Schrader.

Der Unmut in der Branche war zuletzt groß. Nach den Zahlen des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga haben die Betriebe im März und April für mehr als eine Million Mitarbeiter Kurzarbeit angemeldet. Laut einer Analyse des Ifo-Instituts nutzen derzeit 97 Prozent der Hotels und 99 Prozent der Gastronomen Kurzarbeit. Zwar können die Unternehmen je nach Größe Zuschüsse und Kredite aus den Hilfsprogrammen von Bund und Ländern beantragen. Angesichts der unsicheren Perspektive wollen sich viele Unternehmer aber nicht oder nicht noch mehr verschulden.

Die vom Koalitionsausschuss beschlossene Mehrwertsteuersenkung für Speisen wird ihnen erst helfen, wenn die Restaurants wieder offen sind. Tourismusverbandschef Meyer fühlt sich von der Bundesregierung abgespeist: „Wenn die Autobranche wegen Hilfen anklopft, wird sofort geöffnet. Wenn der Tourismus klopft, muss er über die Gegensprechanlage erklären, warum er reingelassen werden möchte“, sagt er mit Blick auf die Diskussion über Kaufprämien.

2019 zählten deutsche Herbergsbetriebe laut Statistischem Bundesamt knapp 496 Millionen Übernachtungen. Ein Siebtel davon gilt für dieses Jahr als verloren. „24 Milliarden Euro Umsatz sind ausgefallen. Das trifft Hotels, Restaurants und auch den Kanuverleih. Anders als der Kauf von Waren lässt sich der Urlaub nicht nachholen“, sagt Meyer. Hinzu kommt: Bis Hotels und Restaurants wieder 100 Prozent ihrer Kapazitäten nutzen können, wird es dauern. Noch offen ist, was jene Hotels machen sollen, die für die Sommerferien seit Monaten ausgebucht sind. Losen, welche Urlauber kommen dürfen und welche nicht? Geschlossene Wellnessbereiche, Zutrittstickets für Promenaden, Markierungen in Hotels wie im Supermarkt könnten ebenfalls für Unmut unter den Urlaubern sorgen.

Und dann ist da noch die spannende Frage, wie die Einheimischen auf die Reisenden aus anderen Bundesländern reagieren. Vor allem in Mecklenburg-Vorpommern war die Willkommenskultur zuletzt nicht gerade ausgeprägt. Dort meldeten in den vergangenen Wochen Einheimische Autos mit fremden Kennzeichen der Polizei oder forderten Ortsfremde kurzerhand selbst zur Rückreise auf.

Im Vergleich zu Bayern haben die Bundesländer im Norden den Vorteil, dass sie seit jeher vor allem deutsche Gäste haben und weniger auf Urlauber aus dem Ausland angewiesen sind. In Mecklenburg-Vorpommern lag der Ausländeranteil der IfW-Studie zufolge in der vergangenen Sommersaison nur bei 3,4 Prozent, in Schleswig-Holstein bei 5,5 Prozent. In Bayern dagegen kam mehr als jeder fünfte Übernachtungsgast aus dem Ausland.