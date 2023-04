Weil er an der Berufung seines Trauzeugen an die Spitze des Bundesunternehmens Deutsche Energie-Agentur (Dena) beteiligt war, gerät der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium Patrick Graichen (Grüne) immer stärker unter Druck. Er wird jetzt auch von Antikorruptionswächtern und Lobbyistenforschern kritisiert. Die Geschäftsführerin von Transparency International, Anna-Maija Mertens, sagte, das Ministerium von Robert Habeck (Grüne) hätte den Auswahlprozess von vornherein anders handhaben müssen: „Wenn ein Kandidat der Trauzeuge des Staatssekretärs ist, dann gehört es zum kleinen Einmaleins, dass der Staatssekretär dies offenlegt und nicht an der Auswahl beteiligt ist.“ Schon der Verdacht eines Interessenkonflikts könne das Vertrauen in die Institutionen erschüttern: „Dem müssen sich Personen in herausgehobenen Positionen besonders bewusst sein“.

Der Berliner Volkswirtschaftsprofessor und Mitherausgeber des „Handbuchs Lobbyismus“, Andreas Polk, sagte der F.A.Z, die Vorgänge zeigten, dass die grüne Partei „verflochten wie jede andere“ sei. „Das Grundvertrauen in die Politik ist bei vielen Menschen ohnehin erodiert, da ist es sehr ungünstig, was gerade passiert.“ Polk hat mit Graichen studiert, aber schon langen keinen Kontakt mehr zu ihm. „Dass der Staatssekretär seine Freundschaft zum künftigen Dena-Geschäftsführer erst nach Abschluss des Berufungsverfahrens erklärt hat, das geht gar nicht“, so Polk.

Zeit für ein „völlig transparentes Auswahlverfahren“

Selbst aus dem Regierungslager nehmen die Vorwürfe zu. „In der Empfehlung des eigenen Trauzeugen für eine Führungsposition liegt eine Grenzüberschreitung, die jedes Fingerspitzengefühl vermissen lässt“, sagte der energiepolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Kruse. Es habe schon mehrfach Berichte über die „familiären Verflechtungen zwischen der Leitungsebene des Wirtschaftsministeriums und beauftragten Instituten“ gegeben, sagte Kruse mit Verweis darauf, dass Graichens Schwester Verena für die Naturschutzorganisation BUND und, wie ein weiterer Bruder, für das Öko-Institut arbeitet; Verena Graichen ist zudem mit Harbecks parlamentarischem Staatssekretär Michael Kellner verheiratet.

Es dürfe keine „Tendenzberichterstattung“ geben, aber wenn sich die neuen Vorwürfe bestätigten, sei „das Maß überschritten“, so Kruse. „Staatssekretäre müssen über jeden Verdacht der Vorteilsannahme erhaben sein. Robert Habeck muss diesen Sachverhalt schnell aufklären und erläutern, wie er verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen will.“ Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, forderte in „Bild“ die Entlassung Graichens. Der stellvertretenden CDU-Vorsitzende und energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion, Andreas Jung, monierte, die Ankündigung des Ministeriums, das Berufungsverfahren zu überprüfen und nötigenfalls neu aufzusetzen, reiche nicht aus. Habecks Haus räume den Fehler schließlich selbst ein. „Da kann es jetzt nur eines geben: Zurück auf Los und ein von Anfang an völlig transparentes Auswahlverfahren“, forderte Jung in der F.A.Z. „Anders sind die aufgeworfenen Fragen nicht aus der Welt zu schaffen.“

Fehler in der „Compliance“

Der 51 Jahre alte Graichen gilt als Spiritus Rector der Energie- und Klimapolitik der Ampel. Anfang Mai hatte der Dena-Aufsichtsrat unter dem parlamentarischen Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Wenzel (Grüne) Graichens Trauzeugen Michael Schäfer einstimmig an die Spitze des Unternehmens berufen. Der Vorgang ist aber bisher nicht abgeschlossen, Dena-Chef Andreas Kuhlmann bleibt noch bis Ende Juni im Amt; er wollte sich am Freitag nicht äußern.

Über das Naheverhältnis zu Schäfer hatte Graichen den zuständigen Minister Habeck erst am Montag informiert, obgleich er wesentlichen Anteil an der Nachfolgeregelung hatte: Graichen war Teil einer Findungskommission, welche die Vorschläge von Personalberatern sichtete, Gespräche mit den Kandidaten führte und dem Dena-Aufsichtsrat dann „einen Personalvorschlag auf Basis der besten Qualifikation“ vorlegte, wie das Ministerium mitteilte. Eine Sprecherin sagte am Freitag, es seien keine Rechtsfehler gemacht worden, wohl aber in der „Compliance“. Deswegen könne der Anschein der Befangenheit nicht ausgeschlossen werden. Man gehe davon aus, dass es sich um einen Einzelfall handle. „Es ist ein bedauerlicher Fehler passiert, der sich aber heilen lässt“, sagte sie.

Habeck nahm Graichen in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Schutz, indem er auf dessen Erfolge in der Stabilisierung der Energieversorgung während des Ukraine-Kriegs verwies: „Ohne die konsequente Art von Patrick Graichen wäre Deutschland heute in einer schweren Wirtschaftskrise.“ An der Partei der beiden gibt es zunehmend Kritik wegen des Aufbaus von Netzwerken. Die Transparenzinitiative Lobby-Control monierte kürzlich die Gründung einer „Wirtschaftsvereinigung der Grünen“. Dieser neue „Lobbykanal“ ermögliche einer „ohnehin finanzstarken Gruppe privilegierte Zugänge, die anderen gesellschaftlichen Gruppen so nicht offenstehen“.