Ukraine-Krieg und Klimaschutz : Die Operation Energiesicherheit hat begonnen

Zu teuer, zu wenig Nachfrage: In den vergangenen Jahren konnten sich Pläne für den Bau von Flüssiggasterminals in Deutschland nicht durchsetzen. Jetzt soll angesichts des Kriegs in der Ukraine alles ganz schnell gehen: Am Samstag gab Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) den Startschuss für den Bau eines ersten Terminals im schleswig-holsteinischen Brunsbüttel – mit staatlicher Unterstützung. Der Bund soll über die Staatsbank KfW 50 Prozent der Anteile an dem Terminal halten. Die Kosten dafür wurden in Berlin auf 500 Millionen Euro beziffert. Mit 40 Prozent beteiligt sich der niederländische Gasnetzbetreiber Gasunie, der das Terminal auch betreiben soll. Die restlichen 10 Prozent übernimmt der deutsche Energiekonzern RWE.

Die Operation Energiesicherheit hat begonnen. Vor gut einer Woche kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundestag die zwei geplanten Flüssiggasterminals an. Neben Brunsbüttel ist noch eines in Wilhelmshaven geplant. Bislang bezieht Deutschland mehr als die Hälfte seiner Gasimporte aus Russland.

Damit könnte es schnell vorbei sein, falls Russlands Präsident Wladimir Putin in seinem Furor über die Unterstützung des Westens für die Ukraine die Lieferungen einstellen sollte – oder sich die EU in einer nächsten Stufe der Wirtschaftssanktionen dazu entschließen sollte, keine Energie mehr aus Russland zu beziehen. Schnelle Entlastung werden die Flüssiggasterminals aber nicht bringen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) schätzt die Bauzeit für Brunsbüttel auf etwa drei Jahre. Sein Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) sprach von vier bis fünf Jahren.

Flüssiggas teurer als Pipeline-Gas

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte kürzlich geschätzt, dass sich mit Flüssiggas zwei Drittel der Erdgasimporte aus Russland ersetzen lassen könnten. Flüssiggas ist allerdings bislang deutlich teurer als das russische Pipeline-Gas. Parallel zu den Terminal-Plänen laufen im Wirtschaftsministerium – auch aus Gründen des Klimaschutzes – die Arbeiten, wie sich der Gasbedarf in Deutschland senken lässt. Eine „Ad hoc Projektgruppe Gasreduktion“ hat in einem Papier jetzt alle Maßnahmen gebündelt, die dazu geplant sind, darunter das Verbot neuer Gasheizungen ab 2025 und eine Solardachpflicht für Neubauten.

SPD, Grüne und FDP hatten im Koalitionsvertrag vereinbart, dass neue Heizungen von 2025 an zu 65 Prozent mit Erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Das erfüllen nur mit Ökostrom betriebene Wärmepumpen oder Fernwärmenetze, die Abwärme etwa aus Müllverbrennungsanlagen nutzen. Großzügige Fördermittel sollen verhindern, dass Immobilieneigentümer jetzt noch schnell neue Gasheizungen „sozusagen auf Vorrat“ einbauen, wie es in dem neuen Papier heißt.

Solaranlagen sollen laut Koalitionsvertrag für alle gewerblichen Neubauten Pflicht, für private Neubauten „die Regel“ werden. Für Letztere waren ursprünglich verschiedene Ausnahmen geplant. Deren Umfang könnte jetzt deutlich kleiner ausfallen. Schon vor dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte Habeck zudem angekündigt, dass vom kommenden Jahr an für Neubauten der KfW-Effizienzhausstandard 55 Pflicht sein soll, neue Häuser also deutlich weniger Energie benötigen dürfen. Das Konzept der Gas-Reduktions-Gruppe enthält auch eine „Abwärme-Nutzungspflicht“ und 11,4 Milliarden Euro für die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze.

Zu hohe Erwartungen

Der Ökonom Volker Wieland, einer der aktuell vier „Wirtschaftsweisen“, warnt jedoch vor zu hohen Erwartungen: „Selbst wenn wir noch so viele Windräder und Solaranlagen bauen: Deutschland wird in der Energieversorgung nie autark sein.“ Das wäre nach Einschätzung Wielands höchstens dann möglich, wenn alle heimischen Kohlevorkommen genutzt würden – was politisch allerdings schwer vorstellbar ist.

Aus Sicht von FDP-Fraktionschef Christian Dürr ist es jetzt entscheidend, die Energieimporte so zu diversifizieren, dass keine neuen Abhängigkeiten entstehen. „Konkret helfen uns dabei kurzfristig auch LNG-Terminals in Deutschland“, sagte er der F.A.Z. Aber auch andere Importe seien nötig. „Wasserstoff und E-Fuels haben gegenüber fossilen Energien den Vorteil, das sie überall dort produziert werden können, wo ausreichend Wind und Sonne vorhanden sind.“ Das eröffne weltweit neue wirtschaftliche Perspektiven. „Entsprechend würden sich auch die politischen Risiken verringern.”

Auch die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen Julia Verlinden hält Energieimporte für weiter erforderlich, betont aber: „Schon aus Klimaschutzgründen ist es unabdingbar, dass wir unsere Energieversorgung vollständig auf Erneuerbare Energien umstellen.“ Voraussichtlich werde Deutschland vor allem grünen Wasserstoff importieren. „Dabei werden wir auf die Einhaltung von Umwelt- und Menschenrechtsstandards in den Produktionsländern achten und auf eine Vielfalt von Exportländern setzen, um größtmögliche Versorgungssicherheit zu schaffen.“

Die CDU forderte die Ampel-Koalition auf, sich auf ein Szenario vorzubereiten, dass die Lieferungen von Gas, Öl und Kohle aus Russland reduziert oder gar unterbrochen werden. Für diesen Fall müssten „alle Optionen ergebnisoffen geprüft werden, wie aktuell, für den nächsten Winter und in den nächsten Jahren Energiesicherheit gewährleistet werden kann“, sagte Parteichef Friedrich Merz nach einer Klausurtagung im saarländischen Sankt Ingbert.