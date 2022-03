Aktualisiert am

„Preissprünge bei Lebensmitteln in bisher ungekanntem Ausmaß“

Milch und Fleisch kosten mehr : „Preissprünge bei Lebensmitteln in bisher ungekanntem Ausmaß“

Durch den Krieg in der Ukraine steigen auch die Preise für Weizen, Raps und Mais. Der Bauernverband befürchtet Versorgungsengpässe außerhalb Europas, aber nicht in Deutschland – vorerst.

Weizen aus der Ukraine: Ein Bauer beim Düngen eines Felds in der Nähe von Kiew im April 2020 Bild: Reuters

Durch den Ukraine-Krieg rechnet der Deutsche Bauernverband mit deutlich höheren Preisen für Lebensmittel. In Europa und Deutschland sei aber bis ins erste Quartal 2023 nicht mit Engpässen zu rechnen, sagte Verbands-Präsident Joachim Rukwied am Freitag. „Die Versorgung mit Lebensmitteln für das nächste Jahr ist aus meiner Sicht sichergestellt.“ Hamsterkäufe seien daher unsinnig. Rukwied widersprach Äußerungen aus dem schleswig-holsteinischen Bauernverband, der Brotpreis könnte auf bis zu zehn Euro steigen. „Ich würde die Preiserhöhung bei Brot geringer sehen“, sagte Rukwied. Der Bauernverband präsentierte einen Forderungskatalog an Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne), um Kosten zu dämpfen und die Produktion zu sichern.

Der Spitzenverband der Landwirte fordert unter anderem eine Aussetzung der Energiesteuer. Das am Donnerstag von der Ampel-Koalition vereinbarte Entlastungspaket bei den Energiekosten sei ein erster wichtiger Schritt. „Entscheidend ist, dass auch beim Agrardiesel diese Entlastung voll nachvollzogen wird.“ Gefordert wird auch die ausnahmsweise Freigabe etwa von ökologischen Vorrangflächen zu Produktionszwecken.

Der Verband schlägt auch eine Düngemittel-Reserve für das Frühjahr 2023 vor, da die energieintensive Herstellung von Stickstoffdünger auf Erdgas angewiesen sei. „Sollte es zu einer kurzfristigen Unterbrechung der Gasversorgung oder der Produktion von Dünger kommen, wären ab 2023 deutlich geringere Ernten programmiert, welche auch die Versorgung teils infrage stellen würden.“

Verdreifachung des Preises für Stickstoffdünger

Für die Landwirte haben sich die Erzeugungskosten von Ackerkulturen wie Weizen, Mais und Raps etwa durch höhere Energie- und Düngemittelpreise laut Rukwied bereits um ein Drittel erhöht. Der Preis von Stickstoffdünger etwa habe sich im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht. Einige Hersteller hätten die Produktion eingestellt, weil das dafür benötigte Gas zu teuer geworden sei. Die Lebensmittelpreise müssten daher steigen, damit bei den Bauern mehr ankomme und sie die Produktion aufrechterhalten könnten, sagte Rukwied.

Den Verbrauchern stehen laut Verband „Preissprünge bei Lebensmitteln in bisher ungekanntem Ausmaß bevor“. Die erhöhten Kosten der Bauern schlügen vor allem bei weniger verarbeiteten Produkten durch. Dazu Rukwied: „Die Preiserhöhung bei Fleisch und Milch im Regal dürfte höher ausfallen als bei Getreideprodukten, weil unser Anteil daran größer ist." Die gestiegenen Produktionskosten der Bauern machten aber nur einen Teil der steigenden Preise aus. „Der gesamte Verarbeitungsprozess ist durch einen starken Kostenanstieg belastet.“

Mehr zum Thema 1/

„Erste Schiffe konnten nicht mehr auslaufen, beispielsweise mit Weizen. Die waren schon verladen. Wo sie heute sind, das weiß keiner“, sagte Rukwied. „Wir gehen davon aus, dass es zu Versorgungsengpässen insbesondere in Nordafrika, im arabischen Raum, aber auch im asiatischen Raum kommen kann. Das sind Hauptdestinationen beispielsweise aus der Ukraine.“