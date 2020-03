Keine Gesetzgebungskompetenz : Gericht hält Mietendeckel für verfassungswidrig

Das Berliner Landgericht hält den seit Ende Februar in der Hauptstadt geltenden Mietendeckel für verfassungswidrig. Die Grundsatzentscheidung in der Sache steht aber noch aus.

Das Berliner Landgericht hält den seit Ende Februar in der Hauptstadt geltenden Mietendeckel für verfassungswidrig. Dem Land Berlin fehle die entsprechende Gesetzgebungskompetenz, teilte das Kammergericht am Donnerstag mit. Die 67. Zivilkammer beschloss, dem Bundesverfassungsgericht die Frage zur Entscheidung vorzulegen. In dem zugrundeliegenden Fall hatten sich Mieter gegen eine Mieterhöhung gewehrt. Ein Vermieter ist unterdessen vor dem Bundesverfassungsgericht mit einem Eilverfahren gegen die in dem Berliner Gesetz geregelten Auskunftspflichten und gesetzlichen Höchstmieten gescheitert (Az.: 1 BvQ 15/20). Die Grundsatzentscheidung, ob das Land Berlin derart in das Mietrecht eingreifen darf, steht noch aus.

