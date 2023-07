Deutschland steckt in der Rezession und entsprechend gering sind die Erwartungen, wenn neue Wirtschaftsdaten erwartet werden. Das Fatale: Im Moment werden die schwachen Erwartungen regelmäßig noch unterboten. Ein aktuelles Beispiel ist der Ifo-Geschäftsklimaindex, der wichtigste Konjunkturindikator des Landes. Im Juni stürzte er überraschend deutlich auf 88,5 Punkte – so niedrig stand er im vergangenen Herbst, als die Unternehmen fürchten mussten, dass ihnen im Winter das Gas ausgeht.

Die Rückschläge reihen sich aneinander. Klaus Wohlrabe, Konjunkturforscher des Ifo-Instituts, prognostiziert deshalb: „Die Rezession wird sich noch hinziehen.“ Die Hoffnung, dass die Konjunktur im Winter- und Frühjahr „nur einen kleinen Dipp“ gemacht hat, sei verflogen. Das Tückische sei, dass es nicht den einen Krisenherd gibt, „sondern eine Gemengelage, die in Summe die Volkswirtschaft belastet“, sagt Wohlrabe.

■ Industrie: Während der Corona-Pandemie litten die Industriebetriebe unter den unterbrochenen Lieferketten. Vorprodukte kamen nicht an, Betriebe mussten ihre Produktion bremsen. Was kurzfristig schadete, hatte mittelfristig etwas Gutes: Das verarbeitende Gewerbe häufte ein Auftragspolster an, von dem sie monatelang zehren konnte. Neue Aufträge kommen schleppend: Im März und April lag der Auftragseingang jeweils rund 10 Prozent unter den Vorjahresmonaten, die Aussichten und Stimmung kippten ins Negative. Entsprechend schwach entwickelt sich die für das Wirtschaftswachstum entscheidende Produktion.

■ Exporte: Eng verknüpft mit der Schwäche der Industrie ist die wenig dynamische Weltkonjunktur, die auf die Nachfrage der Exportunternehmen durchschlägt. Im Mai schrumpften die Ausfuhren zum Vormonat um 0,1 Prozent, zum Vorjahresmonat um 0,7 Prozent, meldete das Statistische Bundesamt am Dienstag. Auch hier hatten Ökonomen zuvor mit Wachstum gerechnet. Gebremst wurden die Exporte, weil sowohl aus den Vereinigten Staaten als auch aus dem europäischen Ausland weniger bestellt wurde. „Ein Frühlingserwachen bei der Exportwirtschaft ist leider ausgeblieben“, kommentierte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Volker Treier.

■ Inflation und Konsum: Auslöser für die Rezession, in die Deutschland im Frühjahr gestürzt ist, war der schwache Konsum. Die anhaltend hohe Inflation – im Juni betrug sie auf Jahressicht 6,4 Prozent – drückt Reallöhne und Kaufkraft der Verbraucher. Die Konsumschwäche dürfte das ganze Jahr anhalten. Der Handelsverband Deutschland veröffentlichte am Dienstag eine aktualisierte Prognose. Demnach werden die Umsätze der Branche in diesem Jahr preisbereinigt um 4 Prozent unter dem Vorjahresniveau liegen. Fast jeder zweite Deutsche gebe an, sich in irgendeiner Weise einzuschränken.

■ Zinsen: Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins im Juni das achte Mal in Folge erhöht, auf nun 4,0 Prozent. Was im Kampf gegen die Inflation hilft, macht Unternehmen das Leben schwerer. Vor allem die Bauindustrie leidet. Seit mehr als einem Jahr gehen die Aufträge der Branche zurück – im Wohnungsbau auf Jahressicht sogar um rund 30 Prozent. Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, sagte der F.A.Z.: „Wir steuern in den kommenden Monaten auf eine Wohnungsbaurezession zu, denn das Produkt ,Wohnen’ ist kaum noch bezahlbar, Investoren bringen immer weniger Projekte an den Markt.“ Grund seien Überregulierung, enorm gestiegene Baukosten und die rasant gestiegenen Zinsen – eine „toxische Mischung für den Wohnungsmarkt, der derzeit am Boden liegt.“

■ Bürokratie: Der Ruf nach weniger Regulierung und Bürokratie ist nicht neu. In Krisenzeiten ist er aber besonders eindringlich. Unternehmen beschweren sich bei jeder Gelegenheit über Lieferkettenvorschriften, Abgasnormen und andere neue Vorgaben, die Betriebe erfüllen müssen. Ifo-Forscher Wohlrabe sagt: „Das ist Ausdruck des Wunsches nach einem Befreiungsschlag in der Krise, der eine neue Dynamik entfesselt.“

■ Fazit: Ein Befreiungsschlag ist nicht in Sicht. Das Ifo-Institut rechnet mit einem Schrumpfen des Bruttoinlandsproduktes um 0,4 Prozent in diesem Jahr. Angesichts der vielen schwachen Daten könnte sich das sogar als zu optimistisch erweisen.