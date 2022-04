Balance-Akt : Gold und Dosenfutter

Aktualisiert am

Flamme eines Campingkochers: Ein Buch mit dem Titel „Kochen ohne Strom“ ist neuerdings in der deutschen Bestseller-Liste. Bild: Alexander Stein/JOKER

Einen ehrlichen Blick in die Befindlichkeit der Deutschen bieten die Bestsellerlisten. Solange Bücher in der Lesergunst vorne liegen, in denen Hape Kerkeling über das Glück mit Katzen schreibt, ist alles gut.