Koalition einigt sich : Konjunkturpaket wird 130 Milliarden Euro schwer

Aktualisiert am

Das Geld im Kampf gegen die Pandemie ist endlich verteilt. Ein großer Teil davon geht an die Kommunen, die Mehrwertsteuer wird gesenkt, auch Familien erhalten Unterstützung. Die heftig umstrittenen Kaufprämien für Pkw soll es nicht geben.

Die Spitzen der schwarz-roten Koalition haben sich im Kampf gegen die Folgen der Corona-Krise auf ein milliardenschweres Konjunkturpaket geeinigt. Nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) umfasst es in den Jahren 2020 und 2021 rund 130 Milliarden Euro. Davon entfallen 120 Milliarden Euro auf den Bund, sagte Merkel am Mittwochabend in Berlin nach zweitägigen Beratungen der Koalitionsspitze über ein Konjunkturpaket. „Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen", sagte Vize-Kanzler und Finanzminister Olaf Scholz.

Das Paket sieht unter anderem eine Senkung der Mehrwertsteuer vor. Vom 1. Juli an bis zum 31. Dezember 2020 soll der Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent auf 16 Prozent und für den ermäßigten Satz von 7 Prozent auf 5 Prozent gesenkt werden. Die Verbraucher sollen die Senkung in den kommenden Monaten auch im Portemonnaie spüren. Scholz sagte, er erwarte, dass die Wirtschaft sie nicht zu ihrem Vorteil nutze, sondern an die Bürger weitergebe.

Für die SPD seien neben der Steuersenkung besonders der Zuschuss für Familien und die Entlastung der Kommunen wichtig gewesen. Familien sollen pro Kind einmalig 300 Euro über das Kindergeld ausgezahlt bekommen. Das sei eine wichtige „Sache der Gerechtigkeit“, diene aber auch der Unterstützung der Konjunktur. Bürger und Unternehmen sollen zudem bei den Stromkosten entlastet werden. Dafür soll die EEG-Umlage zur Förderung von Ökostrom-Anlagen ab 2021 über Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt abgesenkt werden, wie aus dem Beschlusspapier hervorgeht.

Die heftig umstrittenen Kaufprämien für Pkw soll es hingegen nicht geben. CSU-Chef Markus Söder sagte dazu, die Autoindustrie werde von der Senkung der Mehrwertsteuer profitieren.

Die finanziell schwer getroffenen Kommunen bekommen Milliardenhilfen vom Bund. Die Spitzen von CDU, SPD und CSU einigten sich demnach darauf, dass Gewerbesteuerausfälle 2020 und 2021 zur Hälfte vom Bund ausgeglichen werden.

Zusätzliche Unterstützung in Milliardenhöhe soll es für Branchen geben, die von der Corona-Krise besonders belastet sind. Geplant sind „Überbrückungshilfen“ im Umfang von maximal 25 Milliarden Euro.

Für Zukunftsinvestitionen seien 50 Milliarden Euro vorgesehen, unter anderem zur Förderung von E-Autos und für mehr Ladestationen.

Auch die Deutsche Bahn soll wegen Einnahmeausfällen in der Corona-Krise milliardenschwere Finanzhilfen bedacht werden. Demnach will der Bund dem Konzern weiteres Eigenkapital in Höhe von fünf Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Geplant sind außerdem Hilfen von 2,5 Milliarden Euro für den Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV).

Die Verhandlungen der Spitzen von Union und SPD über das Konjunkturpaket hatten bereits am Dienstagnachmittag begonnen und waren Dienstagabend zunächst unterbrochen worden. Insgesamt betrug die Verhandlungsdauer 21 Stunden.