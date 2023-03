Aktualisiert am

Manfred Güllner ist zwar seit 59 Jahren Mitglied der SPD, aber er kann sich in die Gemütslage langjähriger FDP-Wähler ganz gut hineinversetzen. Schließlich führt der Meinungsforscher als Inhaber des Berliner Forsa-Instituts einen mittelständischen Betrieb mit 80 Mitarbeitern, er gehört also zu einer Klientel, die mal zur Stammwählerschaft der Freien Demokraten zählte – und die, geht man nach seinen Umfragen, zuletzt ziemlich abtrünnig wurde.

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Bei den zurückliegenden fünf Landtagswahlen flog die FDP dreimal aus dem Parlament, in den beiden übrigen Fällen aus der Regierung – der eigenen Analyse zufolge offenbar, weil sie in der Ampelregierung zu unauffällig aufgetreten war. Deshalb sucht sie nun den Konflikt, allen voran im Beharren auf einem Haushalt mit möglichst wenig Schulden, aber auch in der Verkehrs- oder Energiepolitik - bis zum Showdown im Koalitionsausschuss. Ist das die richtige Strategie, um verlorene Wähler zurückzugewinnen? Und gibt es das überhaupt noch, die typischen FDP-Wähler?

Aus Güllners Sicht war schon das FDP-Resultat bei der Bundestagswahl vor anderthalb Jahren, obwohl mit 11,5 Prozent auf den ersten Blick recht kommod, für die längerfristige Perspektive der Partei alles andere als beruhigend. Sie hatte im Vergleich zu alten Zeiten vergleichsweise wenige ältere Wähler aus klassischen Zielgruppen wie mittelständischen Unternehmern, Freiberuflern, leitenden Angestellten – und wenn, dann hatte eher der glücklose Wahlkampf des CDU-Kandidaten Armin Laschet diese Wähler wieder zur FDP getrieben, nicht eine engere Bindung an die Partei.

„Protestpartei für die jungen Männer“

Stattdessen gewann Spitzenkandidat Christian Lindner eine Zielgruppe, die traditionell eher weniger zu den Fans der einst ewigen Regierungspartei zählte: junge Männer. Während SPD und Union ihre noch immer führende Stellung im Parteiensystem vor allem älteren Wählern verdanken, stimmten die Jungen weit überproportional für die beiden kleineren Parteien: die Frauen überwiegend für die Grünen, die Männer vor allem für die FDP.

„Die FDP wandelt sich von einer Klientelpartei für den Mittelstand zu einer Protestpartei für die jungen Männer“, findet Güllner – die jungen Männer, „die sich im Berufsleben über die Bevorzugung von Frauen ärgern, die das als feministische grüne Diktatur empfinden“. Auf den allerersten Blick klingt das nicht danach, dass sich die Partei darüber allzu große Sorgen machen müsste.

Zwar ist „Protestpartei“ nicht der schmeichelhafteste Begriff, aber eine „Klientelpartei“ gilt erst recht als unfein: Seit Lindner vor fast zehn Jahren zum Parteivorsitzenden gewählt wurde, hat er kaum etwas energischer von der FDP abzustreifen versucht als dieses Etikett: Da hing ihr noch die Steuerermäßigung für Beherbergungsbetriebe nach, die freilich eher ein Wunsch der bayerischen CSU gewesen war.

Dabei findet Meinungsforscher Güllner gar nichts Negatives an dem Begriff. „Die FDP ist immer die Klientelpartei des Mittelstands gewesen“, sagt er. „Handwerker, Kleinunternehmer, Freiberufler, leitende Angestellte: Sie alle haben nun mal berechtigte Interessen.“ Er selbst sei dafür ein gutes Beispiel. „Ich bin zwar Forscher, aber als Kleinunternehmer muss ich mich mehr und mehr um Bürokratiekram kümmern. Inzwischen droht das fast schon zu meinem Hauptberuf zu werden.“ Ein bisschen Bürokratieabbau, das wäre doch schon was. Die enttäuschten jungen Männer alleine genügten auf Dauer jedenfalls nicht für eine solide Wählerbasis.