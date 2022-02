Kurswechsel gefordert : Kinderärzte gegen Corona-Tests in Schulen und Kitas

Vier Fachgesellschaften fordern ein Ende der anlasslosen Massentests in Schulen und Kitas. Es solle ausreichen, dass Erkrankte in Eigenverantwortung zu Hause bleiben – wie es auch vor der Pandemie üblich war.

Vor dem nächsten Corona-Treffen des Bundes und der Länder am Mittwoch fordern Kinder- und Jugendärzte, die regelmäßigen Testungen an Schulen und Kindergärten einzustellen. Notwendig sei jetzt „eine Beendigung anlassloser Massentests, insbesondere in Schulen und Kitas, da sie keinen erkennbaren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten“, heißt es in einem Aufruf von vier Fachgesellschaften, der der F.A.Z. vorliegt.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin

Auch könne man, wie in einigen Ländern schon geschehen, in den Bildungsstätten auf die Quarantäne verzichten: „Denn Kinder und Jugendliche sind durch eine Infektion kaum gefährdet, wohl aber durch die unnötige Unterbrechung ihres Schulalltags mit Sport und Freizeitaktivitäten.“