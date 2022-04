Keine liberale Mär : Wer miteinander handelt, schießt nicht aufeinander

Das Argument ist in aller Munde. Unsere Käufe von russischem Erdgas und russischer Kohle finanzieren den Krieg von Wladimir Putin in der Ukraine. Binnen weniger Kriegswochen ist das eine schnelle Wende in der deutschen Diskussion. Einst galt der Handel mit Russland als Vorbote des Friedens, jetzt soll er Gehilfe des Krieges (gewesen) sein.

Die Gasgeschäfte mit der Sowjetunion und dann mit Russland waren 1970 unter der sozialliberalen Koalition in die Wege geleitet worden. Sie galten bislang als Mittel, durch Handel die Annäherung und das friedliche Miteinander zu fördern. Die Lieferung der Mannesmann-Röhren in die Sowjetunion, die letztlich mit Gas bezahlt wurden, hatte 1970 ein jahrelanges Röhrenlieferembargo der NATO gegen den Ostblock beendet. Aber haben die Energielieferungen aus Russland zu mehr Verständigung und Frieden in Europa beigetragen? Das ist umstritten, so wie die Ostpolitik von Willy Brandt umstritten war.

Die Jahrzehnte des Friedens nach dem Zweiten Weltkrieg verdanken die Europäer wohl vor allem dem Gleichgewicht des Schreckens, der gegenseitigen Drohung mit der nuklearen Vernichtung. Gewagt erschiene es auch, den Fall des Eisernen Vorhangs und der Sowjetunion auf den deutschen Osthandel zurückführen zu wollen. Eher im Gegenteil kann man argumentieren, dass die Erdgasgeschäfte der Sowjetunion Devisen verschafften, die den Zusammenbruch des kommunistischen Regimes verzögerten. Das aber ist etwas anderes als die Frage, ob der Handel mit der Sowjetunion und mit Russland dem Frieden in Europa diente. Wer miteinander handelt, schießt nicht aufeinander. Als Argument ist das ebenso plausibel wie die politische und moralische Losung, dass der Westen Russlands Kriege nicht finanzieren solle.

Russland und die Ukraine handeln nicht viel miteinander

Die These des Friedens durch internationalen Handel ist keine liberale Mär. Sie ist durch eine Vielzahl empirischer Studien untermauert. „Bewaffnete Konflikte zwischen zwei Staaten werden weniger wahrscheinlich, wenn die beteiligten Staaten viel miteinander handeln“, resümiert der Bonner Soziologe Erich Weede einen Überblick über die Forschung. Manche der Studien deuten auch darauf hin, dass nicht nur der internationale Handel, sondern auch ausländische Investitionen oder die Offenheit der Finanzmärkte das Risiko eines Kriegs verringern. Weede und andere nennen das allgemein die Theorie des „kapitalistischen Friedens“.

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine widerlegt diese Theorie nicht. Trotz der geographischen Nähe lag die Ukraine in der Rangliste der wichtigsten Handelspartner Russlands im vergangenen Jahr nur auf Platz 16, Deutschland dagegen nach China auf Platz 2. Russlands Handel mit der Ukraine betrug im Wert nur ein Fünftel des deutsch-russischen Handels. Wirtschaftliche Freiheit, die nach der These des kapitalistischen Friedens die Konfliktwahrscheinlichkeit verringert, bieten weder Russland noch die Ukraine. In der Rangliste der wirtschaftlichen Freiheit der Heritage Foundation liegen Russland und die Ukraine abgeschlagen auf Rang 113 und 130.

Mehr Wohlstand sorgt eher für demokratische Staatsformen

Als wichtigstes Gegenbeispiel gegen die These des Friedens durch Freihandel wird oft der Erste Weltkrieg genannt, weil mit dem ersten Globalisierungsschub die Länder generell wirtschaftlich eng miteinander verflochten waren. Doch selbst damals zeigten sich die erwarteten Zusammenhänge. Der deutsch-französische Handel hatte für die beiden verfeindeten Staaten recht wenig Bedeutung. Österreich-Ungarn handelte intensiv mit dem Verbündeten Deutschland, aber erheblich weniger mit Frankreich, Russland oder dem Vereinigten Königreich. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren die Handelsbeziehungen generell ausgedünnt.