Die Bundesregierung beendet ihre Sommerpause mit Streit über geplante Steuersenkungen, die Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Mittwoch auf den Weg bringen wollte. In der Ampel-Regierung gelang trotz Verhandlungen bis tief in die Nacht und bis unmittelbar vor der Kabinettssitzung keine Einigung beim sogenannten Wachstumschancengesetz. Daher kam das Gesetzesvorhaben entgegen der Planung nicht auf die Tagesordnung des Kabinetts. Begründet wurde diese unter anderem damit, dass Familienministerin Lisa Paus (Grüne) das Vorhaben mit Forderungen zur Kindergrundsicherung verknüpft habe. In Regierungskreisen war von massiver Verärgerung über das Vorgehen von Paus die Rede.

Bis tief in die Nacht und am Mittwochvormittag war nach Angaben verschiedener Regierungsvertreter um eine Einigung gerungen worden. Am Dienstagabend hatte es bereits in der Koalition geheißen: „Die Meinungsbildung innerhalb der Grünen zum Wachstumschancengesetz ist noch nicht ganz abgeschlossen.“

Paus hält ein Steuer-Entlastungsvolumen von mehreren Milliarden Euro für Unternehmen für zu hoch, wenn Lindner nicht gleichzeitig mehr Geld für die ab 2025 geplante Kindergrundsicherung zur Verfügung stelle. Sie hat daher ein Veto eingelegt. Paus sei in ihrer ablehnenden Haltung aber von Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) unterstützt worden, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wäre dagegen für eine Einigung offen gewesen. Vom Familienministerium war eine Stellungnahme zunächst nicht zu erhalten.

„Lisa Paus scheint den Kern jeder Sozialstaatlichkeit nicht verstanden zu haben“

Postwendend gab es Kritik von der FDP: „Lisa Paus scheint den Kern jeder Sozialstaatlichkeit nicht verstanden zu haben: Erst muss erwirtschaftet werden, was verteilt werden kann“, sagte FDP-Parlamentsgeschäftsführer Johannes Vogel. Angesichts der schwachen Konjunktur brauche Deutschlands Wirtschaft „jetzt die Unterstützung der Politik als Hürdenräumer“, sagte Vogel.

„Meine klare Erwartung ist, dass das Kabinett es jetzt schnell auf den Weg bringt“, sagte Vogel. „Die Steuerbelastung für Unternehmen muss ebenso runter wie die Bürokratiebelastung – das ist das Gebot der Stunde.“ Daran wolle die FDP arbeiten – und erwarte noch weiter gehende Maßnahmen: „Das Wachstumschancengesetz kann hier nur der Auftakt sein.“

Auch der FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai attackierte die Grünen scharf: "Die innere Zerstrittenheit der Grünen verhindert essenzielle wirtschaftliche Impulse, die Deutschland in der derzeitig schwierigen Lage dringend nötig hat", sagte er in Berlin. "Ich erwarte, dass diese Blockadehaltung umgehend aufgegeben wird und das Wachstumschancengesetz endlich dazu beitragen kann, die wirtschaftliche Lage in Deutschland zu verbessern." Djir-Sarai sprach von einer "verpassten Chance für den Wirtschaftsstandort Deutschland, die auf das Konto der Grünen geht". Nachdem Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bereits seine Zustimmung zu dem Gesetz signalisiert habe, verhindere die grüne Familienministerin Lisa Paus, dass die Unternehmen in Deutschland entlastet würden und die Wirtschaft wieder auf Kurs gebracht werde.

"Frau Paus spielt Soziales gegen unsere Wirtschaftskraft aus", kritisierte der FDP-Generalsekretär. "Das ist mehr als unredlich und schadet unserem Land insgesamt - sowohl den Betrieben und Unternehmen als auch den Menschen."

Nun setzt die Bundesregierung auf die Kabinettsklausur in Meseberg. Dort werde sich das Kabinett mit dem Gesetzentwurf seines Ministeriums befassen, sagte Finanzminister Christian Lindner (FDP). „Es ist bedauerlich, dass heute ein Kabinettsbeschluss trotz des Einvernehmens mit dem Bundeswirtschaftsministerium nicht möglich war“, betonte Lindner. „Jede und jeder sollte wissen, dass alle sozialen Ausgaben ein starkes wirtschaftliches Fundament benötigen. Auch Familien mit Kindern benötigen gute Arbeitsplätze.“

Die rund 50 Maßnahmen im Wachstumschancengesetz sollen helfen, die lahmende Konjunktur in Deutschland wieder anzukurbeln. Laut einem Reuters vorliegenden überarbeiteten Referentenentwurf würde die Entlastung in den Jahren 2025, 2026 und 2027 am stärksten ausfallen - mit Beträgen von 7,56 Milliarden Euro, 9,38 Milliarden Euro und 6,5 Milliarden Euro. „Deutschland braucht wieder Wachstum“, betonte Lindner. Die strukturellen Bedingungen für die deutsche Wirtschaft müssten verbessert und Investitionen attraktiver werden.

Auf der Tagesordnung standen weitere Vorhaben, die vom Kabinett gebilligt wurden - wie etwa Vorgaben für die kommunale Planung zur Energieversorgung beim Heizen und auch das Haushaltsfinanzierungsgesetz, das Einsparungen etwa beim Elterngeld und bei den Bundeszuschüssen zur Renten- und Pflegeversicherung vorsieht. Auch ein Gesetzentwurf zur Teillegalisierung von Cannabis passierte das Kabinett.