Tauchen in keiner Statistik auf : Rund 200.000 Jugendliche in Europa verschwunden

Plötzlich sind sie weg. Zigtausende von Jugendlichen haben sich in Deutschland während der Corona-Pandemie aus dem normalen Leben zurückgezogen. Sie beenden noch die Schule, vielleicht auch ihre Ausbildung – doch dann verschwinden sie. Sie treten keine feste Arbeit an. Sie gehen nicht zur Schule. Sie studieren nicht. Und die Fachleute rätseln, wo all die Jugendlichen abgeblieben sind.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.







Alexander Wulfers Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

In den Ausbildungsbetrieben hat sich das Verschwinden zuerst bemerkbar gemacht. Seit Jahren schon gibt es immer weniger Schulabgänger, schon allein weil die Geburtenzahlen jahrzehntelang zurückgegangen waren. In den Pandemiejahren ist der Bewerbermangel aber besonders auffällig geworden. Im vergangenen September blieben bis zu vierzig Prozent aller Ausbildungsstellen in Deutschland ungenutzt. Selbst der Automobilzulieferer Continental, einer der größten Konzerne Deutschlands, spürt den Bewerberausfall. Im Jahr 2020 habe er nicht mehr alle Ausbildungsplätze mit geeigneten Bewerbern besetzen können, 2021 seien 40 von mehr als 500 Stellen frei geblieben, sagte eine Sprecherin der F.A.S. – und: „Etwaige Gründe dafür können wir nicht nennen, da diese rein spekulativ wären.“

Bei den Ausbildungsbetrieben kommen die jungen Leute also nicht an. Sie tauchen aber auch nicht an der Universität auf, die Studentenzahlen stagnieren. Die Teilnehmerzahlen der Freiwilligendienste wachsen ebenfalls nicht. Ins Ausland konnten die Jugendlichen während der Pandemie schlecht gehen. Sie sind einfach weg. Und wer bei zuständigen Stellen nach den verschollenen jungen Leuten fragt, hört immer wieder das Gleiche: Man habe das Verschwinden schon bemerkt, man mache sich Sorgen, aber öffentlich sagen wolle man darüber nichts, man wisse selbst noch zu wenig.

Rund 200.000 junge Leute fehlen

So viel steht fest: Es handelt sich um Zigtausende Jugendliche. Das europäische Statistikamt Eurostat ermittelt jedes Jahr, wie viele Jugendliche weder arbeiten noch irgendwo etwas lernen. Nach vorläufigen Zahlen hat sich ihr Anteil im ersten Pandemiejahr 2020 in Deutschland fast verdoppelt. Grob überschlagen geht es jetzt um rund 200.000 junge Leute zwischen 15 und 19, die irgendetwas anderes machen, als für ihr Alter üblich ist. Das übertrifft selbst die alten Rekorde aus den Nullerjahren, als der Arbeitsmarkt schwierig war und Ausbildungsstellen rar waren. In jeder Abschlussklasse könnten es durchschnittlich zwei oder drei Schüler sein, die auf diese Weise verloren gehen.

Einer immerhin spricht über die verlorenen Jugendlichen: Bernd Fitzenberger. Er arbeitet bei der Bundesagentur für Arbeit und leitet deren Forschungsinstitut. Auch er hat derzeit mehr Fragen als Antworten. „Wir wissen vor allem, wo die Jugendlichen nicht sind“, sagt er. Einige seien zwar in der Schule geblieben, sie hätten das Abschlussjahr wiederholt oder setzten auf einen Schulabschluss noch einen anderen drauf. Doch das könne nicht erklären, dass so viele Jugendliche fehlen.

Eher Long-Lockdown als Long-Covid

Leiden sie alle unter den Spätfolgen von Corona? Das ist kaum denkbar. Erstens sind nur in Deutschland so viele Jugendliche verschwunden, in den anderen europäischen Ländern kennt die europäische Statistik dieses Phänomen nicht. Außerdem hatten im Jahr 2020 gar nicht so viele junge Leute Corona, dass die Krankheit an sich so viele arbeitsunfähig machen könnte. Wahrscheinlicher ist, dass die Lockdowns eine große Rolle gespielt haben. „Das Pro­blem ist eher Long-Lockdown als Long-Covid“, glaubt der Kinderarzt Jakob Maske, der für den Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte spricht.