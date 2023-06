Japan will den Rückgang der Geburtenrate stoppen und nimmt dafür viel Geld in die Hand. Vorbild ist Schweden, an dem sich auch Deutschland orientierte. Doch dort sinkt die Geburtenziffer inzwischen wieder.

Im Hallenbad am Kinuta-Park sind die Alten in der Überzahl. Zwei Drittel des Nichtschwimmerbeckens sind abgesperrt, damit sich gut 50 Seniorinnen in Wassergymnastik üben können. Die wenigen Kinder, die an diesem Tag in dem Tokioter Schwimmbad planschen, müssen sich mit dem übrigen Drittel des Beckens begnügen und immer wieder Platz machen für andere Alte, die durch das Wasser waten. Das Babybecken ist leer.

Es ist eine Momentaufnahme. Aber sie steht symbolisch für die japanische Gesellschaft, die so schnell altert wie kaum eine andere in der Welt. Die Japaner leben im Durchschnitt vier Jahre länger als zum Beispiel die Deutschen. Zugleich geht die Zahl der Geburten zurück. 2022 wurden zum ersten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen weniger als 800.000 Babys in Japan geboren. Die Zahl der Geburten sinkt viel schneller als von der Regierung erwartet. Im Durchschnitt bekommt jede Frau in Japan gerade noch 1,2 Kinder.