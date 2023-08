Die Wucht der amerikanischen Industriepolitik hat Erschütterungen in Europa ausgelöst. Mit dem Inflation Reduction Act und einem Halbleiter-Fördergesetz (CHIPS) macht die Biden-Regierung gewaltige Summen locker für die Transformation der Volkswirtschaft hin zu einer klimaverträglichen Produktion, einer stärkeren Halbleiterindustrie und für die Ansiedlung sämtlicher Zukunftsindustrien. Das nährt die Angst, dass die USA für immer davonziehen.

Erste Investoren begraben, angelockt von den US-Subventionen, ihre europäischen Expansionspläne. Die Kluft zwischen den beiden Wirtschaftsräumen wächst beständig. Die meisten EU-Staaten liegen im BIP-pro-Kopf-Ranking hinter dem ärmsten Bundesstaat Mississippi. Die USA verzeichneten voriges Jahr ein BIP pro Kopf von 76.000 Dollar, Deutschland lag bei 48.000 Dollar, zeigen Weltbank-Daten. Vor 15 Jahren lagen beide Länder noch auf annähernd gleichem Niveau. Seitdem regiert Stagnation in Deutschland, während Amerikas Wirtschaft kräftig wuchs.

Manchmal trügt der Schein

Überbordende Bürokratie, mangelnde Produktivität, Technologiefeindlichkeit und übermäßig abgesicherte, immobile Arbeitnehmer gelten als europäische Krankheiten, die Investoren abschrecken. Im Vergleich dazu glänzen die Vereinigten Staaten. Doch manchmal trügt der Schein. Das Land kämpft mit eigenen Standortproblemen. Eines sticht dabei besonders heraus: der Fachkräftemangel.

Ende Juli schlug die Halbleiter-Lobby Alarm. Sie kalkuliert damit, dass bis 2030 rund 115.000 zusätzliche Stellen in der Branche geschaffen werden, von denen 67.000 nicht besetzt werden können. Die mit der Studie betrauten Forscher rechneten dafür die Abschlussjahrgänge für Ingenieure, Computerexperten und Techniker hoch.

Wie virulent das Problem ist, zeigt die Ankündigung des wichtigsten Auftragsfertigers für anspruchsvolle Halbleiter. TSMC meldete, dass sich der Start der Massenproduktion von Mikrochips im Bundesstaat Arizona um ein Jahr verzögern wird. 2025 ist nun das Ziel für den Produktionsstart. Als Grund gab Mark Liu, Chairman des taiwanischen Konzerns, an, der Bau der Fertigung sei beeinträchtigt durch einen Mangel an qualifiziertem Personal. Er fliegt Hunderte Spezialisten aus Taiwan ein.

Der Mangel an geeigneten Mitarbeitern ist Investoren bestens vertraut: Eine Umfrage der deutsch-amerikanischen Handelskammer von diesem Jahr bestätigte das. Rekrutierung ist in den USA das größte Problem noch vor der Inflation, gaben die befragten deutschen Unternehmen an. Neun von zehn befragten Firmen kämpfen damit. Für vier von zehn Unternehmen ist das sogar ein schwerwiegendes Problem. Allerdings hält diese Feststellung die Unternehmen nicht von Investitionen in den USA ab. Vor allem die Größe des Marktes überzeugt.

Subventionsregen mit Tücken

Der Subventionsregen, um den die Welt Amerika beneidet, hat seine eigenen Tücken. Halbleiter-Konzerne, die davon profitieren wollen, lesen besser das Kleingedruckte. Die Biden-Regierung hat das überparteiliche Gesetzeswerk mit Regeln angereichert, die die Gewährung der Mittel verkomplizieren. Unternehmen, die Subventionen empfangen, sollen Kinderbetreuung zur Verfügung stellen, mit den Gewerkschaften kooperieren und bei der Rekrutierung Diversitätsspielregeln einhalten. Einer der Verfasser des Halbleiter-Fördergesetzes im Kongress, der linke Abgeordnete Ro Khanna, warnte TSMC kürzlich davor, sich von gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmern zu trennen. Wer glaube, fesselnde europäische Sozialstandards hinter sich zu lassen in Amerika, könnte eine Überraschung erleben.

Tatsächlich sind auch die Genehmigungsprozesse für neue Produktionsstätten oder Energieprojekte aufwendig. Die Denkfabrik Center for Security and Emerging Technology warnte in einem Bericht, dass die USA länger als der Rest der Welt brauchten, um Halbleiter-Fabriken zu genehmigen. Der demokratische Senator Joe Manchin versucht vergeblich, Genehmigungsverfahren für kritische Energieprojekte zu straffen. Es dauere zwischen 5 und 10 Jahre, um wichtige Vorhaben genehmigt zu bekommen, beklagt der Senator.

Sein Senatskollege Angus King warnt, dass der Inflation Reduction Act seine Klimaziele verfehlen werde, wenn umweltverträgliche Energieprojekte in der „Genehmigungshölle“ stecken blieben. Die Sorge ist begründet: In ganz Amerika überdenken Entwickler ihre Offshore-Windkraftprojekte. Die Kapitalkosten sind gestiegen. Zugleich sind Genehmigungsverfahren für Windfarmen extrem aufwendig, dazu kommen jene für neue Leitungen.

Das abschreckende Beispiel lieferte der Bundesstaat Idaho. Als ein Energieversorger 2008 eine Hochspannungsleitung beantragte, die sauberen Strom aus einem Staukraftwerk transportieren sollte, rechnete er mit einer Verfahrensdauer von fünf Jahren. Die letzten Genehmigungen kamen dieses Jahr. Eine Analyse aus dem Weißen Haus von 2020 zeigt, dass Umweltverträglichkeitsprüfungen im Mittel 3,5 Jahre dauern. Nach Einschätzung des bekannten Klimaschützers Ted Nordhaus wimmelt es von Vorschriften, die Anwälten die Basis zur Klage geben können.