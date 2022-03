Inflation in Deutschland : Rekordanstieg bei den Erzeugerpreisen – Erdgas um 125 Prozent teurer

Auch ohne Berücksichtigung des Krieges in der Ukraine kommt es bei den Erzeugerpreisen in Deutschland mit einem Zuwachs von 25,9 Prozent im Februar zu einem neuen Rekordwert. Derweil diskutieren EZB-Vertreter um den richtigen Umgang mit der Inflation.

Der schon hohe Preisauftrieb in Deutschland hat sich im Februar, noch vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs, weiter verstärkt. Die Produzentenpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 25,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Das ist ein Rekordanstieg. Im Monatsvergleich stiegen die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, um 1,4 Prozent.

Die aktuellen Preisentwicklungen im Zusammenhang mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine seien in den Ergebnissen allerdings noch nicht enthalten, erklärte das Bundesamt. Die Erhebung sei zum 15. Februar erfolgt, also noch vor Beginn des Kriegs.

Hauptverantwortlich für den Preisanstieg sei weiter die Preisentwicklung von Energie, so die Statistiker. Energie war demnach im Februar 68 Prozent teurer als im Vorjahresmonat. Erdgas war sogar gut 125 Prozent teurer. Hohe Preissteigerungen gab es auch bei Vorleistungsgütern wie Metallen, Düngemitteln oder Verpackungsmitteln aus Holz.

EZB unter Zugzwang

Die Erzeugerpreise gehen in die Verbraucherpreise ein, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Während die EZB im Dezember noch mit einer Inflationsrate in der EU für 2022 mit 3,2 Prozent rechnete, liegt die aktuelle Prognose bei 5,1 Prozent. Laut dem Statistischen Bundesamt lag die Inflationsrate in Deutschland bei 5,1 Prozent im Februar. Damit ist klar: Sowohl in Deutschland als auch der Eurozone befindet sich die Inflation derzeit deutlich über dem mittelfristigen Zielwert der EZB von zwei Prozent.

Der Wirtschaft im Euroraum droht nach Ansicht von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos kein Abrutschen in die Stagflation – also Wachstumsschwäche gepaart mit hoher Inflation. „In unseren jüngsten Prognosen sehen wir selbst in unserem schlechtesten Szenario für das laufende Jahr im Euroraum immer noch ein Wachstum von über zwei Prozent voraus, insofern also keine Stagflation“, sagte de Guindos dem „Handelsblatt“ am Montag. „Aber es gibt voraussichtlich für einen längeren Zeitraum als vor dem Krieg erwartet eine höhere Inflation.“

Der Krieg in der Ukraine belastet die Wirtschaft im Euroraum und heizt die Energiepreise, die bereits zuvor Haupttreiber der Teuerung waren, weiter an. Die EZB geht nicht nur von einer deutlich höheren Inflation, sondern auch von einem schwächeren Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr aus.

Forderung nach Zinsanhebung

„Für uns kommt es jetzt darauf an, wie stark die Löhne reagieren. Denn wenn die Steigerungen zu hoch sind, kann das die Preise noch weiter hochtreiben und zu dauerhaft höherer Inflation beitragen“, sagte de Guindos in dem Interview. „Dafür sehen wir bisher keine Anzeichen, aber wir müssen die Entwicklung genau beobachten.“

Auch die Politik müsse ihren Beitrag leisten, eine gefährliche Lohn-Preis-Spirale zu verhindern, forderte der EZB-Vizepräsident: „Der Preisschock bei Energie- und Rohstoffen, den wir momentan erleben, macht viele Unternehmen und Arbeitnehmer ärmer. Die Finanzpolitik sollte durch temporäre, gezielte Hilfen dazu beitragen, die Lasten zu verringern. Dies würde auch die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale reduzieren.“

Robert Holzmann, Gouverneur der österreichischen Zentralbank, äußerte in der „Kronenzeitung“, dass durch eine Anhebung der Zinssätze vor der Beendigung des Konjunkturprogramms für Anleihekäufe eine klare Botschaft zur Bekämpfung der Inflation ausgehen könnte. Zuvor hatte die EZB entschieden, die Zinsen in diesem Monat unverändert zu lassen.

Laut der Zeitung unterstütze Holzmann den Mehrheitsbeschluss der EZB, betonte allerdings zugleich: „Das System des Anleihenkaufs ist für die Bevölkerung schwer nachvollziehbar. Eine Zinserhöhung wäre ein Signal gewesen, das jeder verstanden hätte."

EZB-Präsidentin Christine Lagarde weist auf den Klimawandel als weiteren wichtigen Faktor für die Inflation hin. Die Anstrengungen Europas im Kampf gegen den Klimawandel werden aus ihrer Sicht auf kurze bis mittlere Sicht die Inflation anschieben. Langfristig werde dies aber zu einer Senkung der Preise führen, sagte Lagarde am Montag. Die europäischen Staats- und Regierungschefs arbeiten an Plänen zur Beschleunigung des Wandels in Richtung einer „grünen“ Wirtschaft. Dabei spielt auch eine Rolle, dass die Europäische Union nach Russlands Invasion in der Ukraine ihre Abhängigkeit von russischem Öl und Gas verringern will.