Fachleute rechnen nach : 70 Prozent Inflation in der Türkei – oder noch viel mehr?

In der Türkei steigen die Preise weiter in hohen zweistelligen Raten. Für April musste das Statistikamt am Donnerstag ein weiteres Anziehen der Verbraucherpreise um nunmehr 70 Prozent im Jahresvergleich mitteilen. Im März hatte die Inflationsrate noch 61 Prozent betragen, ein in 20 Jahren Regierungszeit von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan nicht erreichter Wert. Gegenüber dem März legten die Verbraucherpreise im April um 7,25 Prozent zu. Vor allem die Preise für Lebensmittel ziehen ungebremst an. Und eine Trendwende deutet sich nicht an – im Gegenteil.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Dass ein Ende der Preiserhöhungen so schnell nicht abzusehen ist, legt der amtliche Index der Erzeugerpreise nahe. Er lag im April fast 122 Prozent über Vorjahresniveau, gegenüber dem März-Wert legte er um 7,7 Prozent zu. Die Herstellerpreise schlagen sich in der Regel mit Zeitverzug auf die Lebenshaltungskosten der Verbraucher durch, da die Produzenten sich bemühen, ihre Kosten auf die Kunden zu überwälzen. Analysten der Deutschen Bank rechnen damit, dass die Inflation bis November oberhalb von 70 Prozent bleiben wird.

Manche Ökonomen bezweifeln allerdings, dass der amtliche Index die wahre Teuerungsrate im Land widerspiegelt. So beziffern die Mitglieder ENA Grup, ein Zusammenschluss türkischer Wirtschaftswissenschaftler im In- und Ausland, die sich auf das Messen der Inflation spezialisiert haben, den Anstieg der Konsumentenpreise binnen der vergangenen 12 Monate auf 156 Prozent. Das wäre als mehr als das Doppelte der amtlichen Messung.

Dollar in türkischer Lira USD/TRY -- -- (--) Forex vwd 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Zweifel an der amtlichen Statistik

Erdogan sind solche von der Opposition gerne aufgegriffenen Berechnungen ein Dorn im Auge. Im April berichtete die Agentur Bloomberg über einen Gesetzentwurf, der es Forschern verbieten würde, Daten ohne die vorherige Genehmigung des staatlichen Statistikamtes zu verbreiten. Verstöße könnten demnach mit Haftstrafen von bis zu drei Jahren geahndet werden. Zweifel an der offiziellen Statistik werden auch dadurch genährt, dass Erdogan den Präsidenten des Statistikamtes mehrfach ausgetauscht hat, wie auch den Präsidenten der – vorgeblich – unabhängigen Notenbank, aus Unzufriedenheit über deren Geld- und Zinspolitik.

Selbst die amtlichen Daten zeigen die gravierenden Auswirkungen auf die Verbraucher. Die Lebensmittelpreise zogen demnach im April gegenüber dem Vorjahr um 89 Prozent an, im Transportgewerbe verdoppelten sie sich, Wohnkosten stiegen um 70 Prozent. Verbraucher haben indes wenig Zutrauen in die Datenbasis und berichten auf Basis eigener Erfahrung schon seit Monaten von sich verdoppelnden Preisen für Lebensmittel und Mieten oder Gebrauchtwagen. Die Politik hat auf die Geldentwertung mit höheren Renten, Mindestlöhnen und Beamtengehältern sowie Steuersenkungen reagiert, wird dem rasanten Preisanstieg aber nicht Herr.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Lira verliert wieder an Boden

Die galoppierende Inflation in der Türkei wird durch mehrere Faktoren genährt. Seit längerem sorgt die schwache Landeswährung Lira für erheblichen Preisauftrieb, da die Türkei für in Dollar und Euro zu bezahlende Importe oder zu begleichende Auslandsschulden mehr Lira aufwenden muss. Trotz einer Stabilisierung um die Jahreswende, als die Regierung staatliche Wertgarantien für die Umbuchung von Devisen- auf Lira-Konten ausgegeben hatte, verliert die Währung an Boden. Der durch den Ukraine-Krieg noch einmal beschleunigte Anstieg der Energie- und Rohstoffkosten wirkt auf die Inflation wie ein Brandbeschleuniger, die weltweiten Probleme wegen brüchiger Lieferketten kommen noch hinzu.

Die türkische Notenbank stemmt sich gegen die Entwicklung nicht mit Zinsanhebungen, sondern hat die Zinsen trotz hoher Inflationsraten sogar gesenkt. Eine Abkehr dieser gegen alle klassische Wirtschaftswissenschaft gerichtete Politik ist nicht abzusehen. Vor einer Woche hatte sie noch prognostiziert, dass die jährliche Inflation im Juni einen Höchststand von an die 70 Prozent erreichen und bis zum jahrsende auf 43 Prozent sinken werde. Bankanalysten halten das für sehr optimistisch und rechnen mit einem Wert von mehr als 50 Prozent.

Mehr zum Thema 1/

Wie lange reicht das Geld?

Die Regierung will die Inflation im Rahmen ihres „neuen Wirtschaftsprogramms“ eindämmen, indem sie Produktion und Exporte durch niedrige Zinsen ankurbelt, um Devisen einzunehmen und so das seit Jahren bestehende Defizit in der Leitungsbilanz zu schließen. Tatsächlich weitet sich dieses wegen hoher Kosten für Importwaren aber weiter aus. Der Ukraine-Krieg hemmt zudem den erhofften Aufschwung im Tourismusgewerbe, da Gäste aus Russland nur unter sehr erschwerten Umständen und die aus der Ukraine gar nicht mehr kommen. Russen und Ukrainer stellten 2021 mehr als ein Viertel aller Gäste.

Nach Berechnungen der Deutschen Bank haben die Nettoreserven der Notenbank, ohne Kreditlinien anderer Notenbanken, im April mit minus 50 Milliarden Dollar den niedrigsten Stand seit Mitte Februar erreicht. Ökonom Fatih Akcelik zeigt sich zwar optimistisch bezüglich der Tourismuseinnahmen in diesem Jahr, ist aber besorgt über die Energierechnung, insbesondere im letzten Quartal des Jahres. Hinzu kämen sehr hohe Rückzahlungen türkischer Auslandsschulden zum Jahresende mit durchschnittlich 6,6 Milliarden Dollar im Monat. Das werde die Lira unter Druck setzen und die Notenbank zu einer „aggressiven Zinserhöhung“ im vierten Quartal nötigen.