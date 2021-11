Technischer Fortschritt : Wie Roboter die Inflation bremsen können

In einem Münchner Werk arbeiten Roboter an der Karosserie von verschiedenen Automodellen. Bild: dpa

Die Preise steigen, und viele treibt die Frage um, ob es auch langfristig zu höheren Inflationsraten kommt. Das hängt jedoch nicht nur an der oft diskutierten Geldpolitik der Zentralbanken, auch die Deglobalisierung und die damit einhergehende Automatisierung beeinflussen die Preisentwicklung. Dalia Marin, Professorin für Internationale Ökonomie an der Technischen Universität München, sieht die Entflechtung der Weltwirtschaft in ihrer neusten Forschung nicht als Treiber der Inflation. Und das aus einem ganz bestimmtem Grund: „Unternehmen, die ihre Produktion zurückverlagern, werden anstelle der Arbeiter in Übersee auf Roboter setzen“, sagt Marin im Gespräch mit der F.A.Z.

Die Umkehr der Globalisierung sei in vollem Gang: „Die Lieferketten sind durch die Pandemie einerseits unsicher geworden, andererseits haben sich die Transportkosten verzehnfacht“, erklärt sie. Die Verlagerung ins Ausland lohne sich aber vor allem dann, wenn der Lohnunterschied besonders hoch sei – inklusive der Transportkosten. In einer früheren Studie sagt Marin voraus, dass die Corona-Krise wahrscheinlich zu einem Rückgang der grenzüberschreitenden Wertschöpfungsketten um 35 Prozent führen wird. Gestützt wird ihre Prognose durch eine aktuelle Umfrage des Münchener Ifo-Instituts, wonach rund ein Fünftel der befragten Unternehmen plant, seine Produktion nach Deutschland zurückzuholen. Aufgrund der widrigen Arbeitsbedingungen in der Pandemie seien zudem viele Arbeiter aus der Transportbranche abgewandert, sagt Marin. „Der Transportsektor steckt in einer Transformation, weshalb die Kosten auch langfristig hoch bleiben könnten.“