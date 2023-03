Industriepolitik : Warum Japan nicht zum Vorbild wurde

Aktualisiert am

Im Sommer 1987 versammelten sich mehrere Abgeordnete auf der Wiese vor dem Kapitol in Wa­shington und zertrümmerten mit Vorschlaghämmern ein tragbares Radio von Toshiba. Es war die Hoch-Zeit des Handelsstreits zwischen den Vereinigten Staaten und Japan. Die Angst vor der „gelben Gefahr“ ging um und die Sorge, dass Japans Unternehmen die amerika­nischen Konkurrenten kaputt machen könnten.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio.





Der angesehene amerikanische Journalist Theodore White zog in der Zeitung „New York Times“ Parallelen zwischen Japans Exporterfolgen und dem japanischen An­griff auf Pearl Harbor 1941. Er erinnerte Japan daran, dass vier Jahre nach Pearl Harbor die siegreichen Amerikaner in der Bucht von Tokio die Kapitulation entgegennahmen. Ein texanischer Abgeordneter verstieg sich zu der Bemerkung, dass die Amerikaner besser vier anstatt nur zwei Atombomben auf Japan hätten ab­werfen sollen. Ein Senator machte angeblich einen Scherz, als er sagte, dass Amerika die Atombombe in Japan nur getestet habe.