Bar öffnet zum Covid-Test : Nasenbohren statt Tequila

Aktualisiert am

Die zweiten Lockerungen in Österreich laufen gerade an. Der Barkeeper Heinz Kaiser hat noch einen zweiten Beruf: Pharmazeut. Deshalb ist er jetzt besonders gut geeignet, um in seiner Location Testwilligen zu helfen.

Im Salzgries herrscht ungewohnter Andrang zu Mittag. Eine im Pelz gekleidete Frau steuert die in dieser zentralen Straße der Wiener Innenstadt liegende Bar „Dino‘s Apothecary“ auf. Sie kommt zum Covid-Test. Gegenüber einem Bild des Schriftstellers Ernest Hemingway in einem Séparée lässt sie ihren Pelz fallen und sich bei angenehmer Hintergrundmusik in der Nase bohren. Am Montag hat deren Betreiber Heinz Kaiser zu Mittag während der Ausgangsbeschränkungen dafür geöffnet.

Michaela Seiser Wirtschaftskorrespondentin für Österreich und Ungarn mit Sitz in Wien. F.A.Z.

Mehrere Testwillige haben sich schon vor dem achtzig Quadratmeter großen Lokal eingefunden. „Wir sind gut gebucht“, erklärt Kaiser. Er ist in seinem Hauptberuf Pharmazeut. In seiner Apotheke im Zweiten Bezirk testet er auch. Doch sprengt die Nachfrage von Testwilligen inzwischen die Kapazitäten. Also nutzt der begeisterte Cocktail-Mixer seine nun brachliegende Bar. Damit werde das Lokal des mehrfach international ausgezeichneten Barkeepers und Pharmazeuten seinem Namen gerecht, finden seine Anhänger.

Bis Ostern ist in „Dino's Apothecary“ Testen statt Trinken angesagt. Kaiser, der einen Sinn für Humor hat, sagt: „Nicht umsonst habe ich, ganz im Gegensatz zu vielen Mitgliedern der Bundesregierung, 14 Jahre Pharmazie studiert, um zu wissen, wie wir unseren Gästen auch im Gastro-Dauer-Lockdown eine Freude machen können.“ Die Covid-Tests werden gratis angeboten, wie in manchen Apotheken und öffentlichen Teststraßen.

Abstrich zwischen Spirituosen und Kirschholz

Doch findet der Abstrich zwischen exotischen Spirituosen und Kirschholz in einer völlig anderen Umgebung als normalerweise statt. Für den Barbetreiber ist das ein Weg, sich noch bekannter zu machen. In seiner erst vor zwei Jahren eröffneten Bar führt er zwei Welten zusammen, die ein ungewöhnliches Erlebnis ermöglichen. Der studierte Arzneikundige lässt sein chemisches Wissen in die Drinks einfließen. Über die Jahre hat er Spirituosen gesammelt, aus deren Fundus er noch immer neue Kreationen zaubert.

In Österreich gibt es seit zwei Wochen Lockerungen in der nunmehr dritten Phase von strengen Ausgangsbeschränkungen. Friseure und andere körpernahe Dienstleister sowie Händler halten seither offen. Kunden müssen jedoch ein negatives Testergebnis für das Coronavirus vorzeigen können und FFP2-Masken tragen. Der Test darf nicht älter als 48 Stunden sein. Es gelten nur die Ergebnisse von offiziellen PCR- oder Antigen-Tests, Selbsttests sind nach den Vorgaben des Gesundheitsministeriums nicht gültig.

Daher sind die Testkapazitäten gut genutzt. Weil der Staat zwar einerseits will, dass die Menschen ihr Gespartes ausgeben – kein EU-Staat hat im vierten Quartal 2020 einen größeren Wachstumsknick hinnehmen müssen als Österreich –, soll anderseits verhindert werden, dass sich die Suche ausbreitet. Deshalb wird das Angebot an unentgeltlich angebotenen Test ausgeweitet. Dazu gehört nun auch jenes von Kaiser.

In Österreich steigen nach der Öffnung die Fallzahlen wieder

Zwischen Bregenz und Eisenstadt steigen die Fallzahlen und die tägliche 7-Tage-Inzidenz seit Tagen. Das hängt nach Einschätzung von Fachleuten mit dem verstärkten Testen und der gelockerten Ausgangsbeschränkungen zusammen. Auch machen sich Virusvarianten breit. Österreich kommt mit 93,4 Toten je 100.000 Einwohner nach Berechnungen des Covid-19-Data-Hub auf eine höhere Mortalität als Deutschland, Südafrika und die Niederlande. Sie liegt etwas niedriger als jene in der Schweiz und auch Schwedens (124). Gemessen an den Ländern mit der höchsten Zahl an Toten – San Marino, Slowenien, Belgien und Vereinigtes Königreich – beträgt sie ungefähr die Hälfte.

Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen mit gleichzeitiger Testpflicht für bestimmte Bereiche haben Österreich bei der Zahl der Testungen in der Vorwoche ins internationale Spitzenfeld geführt. Wann Gastronomie und Hotellerie wieder öffnen, ist ungewiss. Nach immer neuen Verschiebungen in den zurückliegenden Wochen könnte es diesmal bis Ostern dauern. Bis dahin dürfte die Dino’s Apothecary auch tagsüber Gäste hineinlassen.