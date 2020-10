Corona-Krise : Impfstoff gut, alles gut?

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Bei der wichtigen Verteilungsfrage kommt es darauf an, transparent nach einer Lösung zu suchen und nicht in nationalen Aktivismus zu verfallen. Die reichen Länder sichern sich schon seit Monaten Hunderte Millionen Dosen bei den am weitesten fortgeschrittenen Unternehmen, entweder über direkte Kontrakte oder starke finanzielle Unterstützung der klinischen Entwicklung und des Produktionsausbaus. Daneben gibt es durchaus auch Initiativen und Verbünde für ärmere und kleinere Länder, wie beispielsweise Covax, die solchen Nationen den Zugang sichern wollen. Viele Länder, darunter auch Deutschland, haben schon Finanzierungszusagen gemacht. Auch viele Pharmaunternehmen beteiligen sich daran. Doch wichtige Nationen wie die Vereinigten Staaten, Russland und China sind bislang nicht dabei.

Der Preis darf nicht alles entscheidend sein

Ohnehin stellt sich die Frage, was es überhaupt noch zu verteilen gibt, wenn sich reiche Nationen vorab versorgt haben. Eine besondere Verantwortung haben Pharmakonzerne und reiche Länder ebenso bei der Frage des Preises einer Impfung. Sie darf nicht die (allein) entscheidende sein, sonst ist eine Pandemie in einer globalisierten Welt nur schwer zu besiegen.

Was ebenfalls nicht vergessen werden darf: Ähnlich wie eine Grippeschutzimpfung wird auch ein Corona-Vakzin nicht jeden schützen, sondern nur einen bestimmten Prozentsatz. Die amerikanische Zulassungsbehörde FDA beispielsweise hat einen Mindestwert für die Wirksamkeit von 50 Prozent vorgegeben. Natürlich arbeiten die Unternehmen intensiv daran, eine möglichst hohe Wirksamkeit für eine breite Masse zu erzielen. Dazu werden sicher auch die Erkenntnisse der nächsten Monate und Jahre dienen, in denen sich zudem zeigen wird, wie lange die Immunität vorhält. Aber es ist mitnichten so, dass mit der Zulassung erster Impfstoffe alles überwunden ist, wie oft suggeriert und aus Unkenntnis erwartet wird.

Keine Frage, in diesen Zeiten ist es wichtig, Zuversicht zu wecken. Es wird Impfstoffe und Medikamente geben, um die Pandemie einzudämmen. Doch übertriebene Versprechungen können zur öffentlichen Erwartung eines baldigen Allheilmittels führen – und darüber zu voreiligem Leichtsinn im Umgang mit der Pandemie. Nationaler Aktionismus, so hat sich in Amerika, Russland und anderen Ländern gezeigt, kann auch nach hinten ausschlagen und zu Skepsis und Misstrauen in der Bevölkerung führen. Das spielt Verschwörungsrednern und Impfgegnern in die Hände, die den Kampf gegen die Pandemie empfindlich stören können.