Imageschaden für Peking : Indien lehnt Corona-Tests aus China ab

Aktualisiert am

500 Millionen Corona-Testkits hat Indien in Peking bestellt, doch nun erklären die Behörden, die Bluttests seien unzuverlässig. Auch andere Länder mahnen Mängel an. Damit erleidet Pekings „Masken-Diplomatie“ einen erheblichen Schaden.

Das zweitgrößte Land der Erde hat das Vertrauen in chinesische Corona-Tests verloren: Indien unterbindet bis auf weiteres alle Bluttests auf Antikörper mit Testkits, die aus China geliefert worden waren. Für Peking sind die Zweifel eine rufschädigende Katastrophe, zumal erste indische Behörden Bestellungen weiterer Tests gestrichen und auf Südkorea umgeleitet haben.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. F.A.Z.

Neben dem üblichen Swabtest durch die Nase hatte Indien Anfang des Monats den schnelleren Bluttest zugelassen. Dafür hat es mehr als 500 Millionen Testkits aus dem Nachbarland China bestellt, mehr als eine Million sollen schon geliefert worden sein. Nun stellt sich heraus, dass diese nicht zuverlässig sind. Unter anderem hat auch Spanien schon Mängel an den China-Tests ausgemacht. Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock warnte, die Tests seien „schlicht nicht gut genug“. Die Hoffnungen auf einen verlässlichen Bluttest sind groß, könnte er doch sichere, weil immune Bereiche in einer Bevölkerung belegen und damit das Hochfahren der Wirtschaft beschleunigen.

Doch forderte nun der Chefepidemiologe des Indischen Rates für Medizinische Forschung (CMR), R.R. Gangakhedkar, alle Behörden auf, die Tests sofort auszusetzen. Ihre Ergebnisse seien nicht zuverlässig. „Die Abweichungen dürfen nicht ignoriert werden“, sagte der Mediziner. „Das ist ein Test der ersten Generation, der in nur dreieinhalb Monaten entwickelt wurde und überarbeitet werden muss.“ Mediziner im Bundesstaat Rajasthan berichteten, die Bluttests aus China wiesen nur eine „Genauigkeit von fünf Prozent“ aus.

Desaster für Chinas Image

Die Ablehnung aus Indien ist für China ein Desaster. Denn das Land verkauft nicht nur Masken, Schutzkleidung und Tests aus seiner Fertigung rund um die Welt, es nutzt sie auch für seine Propagandaschlacht. Die „Masken-Diplomatie“ Pekings, dass mit Vorliebe abhängigen Staaten Ausrüstung im Kampf gegen Corona medienwirksam zur Verfügung stellt, wird inzwischen von vielen Seiten kritisiert. Auf diesem Weg will sich die kommunistische Diktatur nach der Corona-Katastrophe als helfender großer Bruder positionieren. Dass nun auch wissenschaftliche, verkaufte Ausrüstung aus China – und das ausgerechnet von seinem großen Konkurrenten in Asien – in Frage gestellt wird, ist dabei äußerst rufschädigend. Zumal das indische Bundesland Haryana nun bekannt gab, die Bestellungen für Tests aus China gestrichen zu haben, um sie durch Käufe von Tests aus Südkorea zu ersetzen.

Während die Swabtests einen akute Infektion beweisen sollen, zeigen die Bluttests, ob ein Mensch mit Corona infiziert war, selbst wenn er keine Symptome gespürt hatte. Dass Problem: „Wir haben die Bluttests bei Menschen eingesetzt, die schon positiv auf den Virus getestet waren. Die Schnelltests aber befanden sie dann als negativ, was Fragen nach deren Zuverlässigkeit aufkommen ließ“, erklärt der Gesundheitsminister des Bundesstaates Rajasthan, Raghu Sharma. Offiziell meldet Indien inzwischen mehr als 20.000 Coronafälle unter seinen fast 1,4 Milliarden Einwohnern. Aufgrund der extrem niedrigen Testrate vermuten Fachleute, das die wahre Zahl der Ansteckung deutlich darüber liege.