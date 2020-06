Verfassungsrichter im Gespräch : Bundesbank muss EZB Einhaltung der Vorgaben bescheinigen

„Die Bundesbank ist an unsere Entscheidung gebunden, aber sie muss in eigener Verantwortung feststellen, ob die Begründung der EZB unsere Vorgaben erfüllt oder nicht", sagt Verfassungsrichter Peter Huber Bild: Picture-Alliance

Herr Huber, nach langem Zögern hat sich die EZB nun auf das Bundesverfassungsgericht zubewegt. Der EZB-Rat hat am Donnerstag beschlossen, dem Bundestag Unterlagen zur Verfügung zu stellen, um die von Ihnen im EZB-Urteil über das Anleihekaufprogramm PSPP geforderte Verhältnismäßigkeitsprüfung zu dokumentieren. Sind Sie damit zufrieden?

Corinna Budras Redakteurin in der Wirtschaft und für Frankfurter Allgemeine Einspruch. F.A.Z.

Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das Bundesverfassungsgericht hat Bundesregierung und Bundestag aufgegeben, darauf zu dringen, dass die EZB ihr Anleihekaufprogramm einer Verhältnismäßigkeitsprüfung unterzieht. Sollte sie dies nicht tun, darf die Bundesbank an dem Programm nicht mehr teilnehmen. Das war der Kern unseres Urteils vom 5. Mai. Die Bundesbank ist an unsere Entscheidung gebunden, aber sie muss in eigener Verantwortung feststellen, ob die Begründung der EZB unsere Vorgaben erfüllt oder nicht. Das Bundesverfassungsgericht ist nicht weiter involviert.

Das erstaunt mich jetzt. Gibt es keine Vollzugskontrolle? Sie müssen doch überprüfen, ob auch durchgeführt wird, was Sie aufgetragen haben.

So etwas kann nur in einem neuen Verfahren geschehen oder wenn die Beschwerdeführer eine Vollstreckungsanordnung beantragen würden, weil sie der Meinung sind, die Verhältnismäßigkeitsprüfung sei nicht vollständig. Wenn das nicht passiert, sind wir raus.

Einer der Beschwerdeführer, der frühere CSU-Politiker Peter Gauweiler behält sich das jedenfalls vor.

Herr Gauweiler kann sich das wie jeder Staatsbürger anschauen und gegebenenfalls das Gericht wieder anrufen, wozu ich weder ermuntern noch abraten möchte (lacht).

Wie ungewöhnlich wäre so eine Vollzugsanordnung?

Sehr ungewöhnlich. So etwas hat es natürlich schon einmal gegeben, auch Herr Gauweiler hat eine solche schon einmal beantragt, als es um den Europäischen Stabilitätsmechanismus ging. Aber ich würde sagen: Von den 6000 Entscheidungen im Jahr ist es viel, wenn es eine ist. Das Gesetz bestimmt ja, dass alle Verfassungsorgane, Behörden und Gerichte an unsere Entscheidungen gebunden sind. Sie haben auch Gesetzeskraft, und insofern braucht man in einem funktionierenden Rechtsstaat in der Regel keine Vollstreckung.