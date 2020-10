Hirnforschung : Was macht Corona mit unserem Gehirn?

Herr Hüther, seit dem Frühjahr schon kämpfen wir gegen die Folgen der Pandemie. Was macht das auf Dauer mit uns und unserem Gehirn?

Wenn wir tatsächlich etwas tun können, um eine Bedrohung abzuwenden, hört endlich das Durcheinander im Gehirn auf. Das entsteht immer dann, wenn etwas überhaupt nicht so läuft, wie wir es erwartet hatten. Wir bekommen dann Angst und suchen nach einer uns davon wieder befreienden Lösung. Deshalb neigen die meisten Menschen in solchen Situationen dazu, das zu tun, was ihnen diejenigen empfehlen, die sich im Umgang mit einer solchen Bedrohung besser auskennen. Indem sie den Ratschläge der Experten folgen und die daraus abgeleiteten Vorgaben der Politiker umsetzen, verschwindet das Durcheinander in ihren Gehirnen und damit auch die Angst. Dann kann das Virus und die von ihm ausgelöste Pandemie gemeinsam bekämpft werden.