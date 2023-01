Heizungsvergleich : Die Wärmepumpe im Kostencheck

Kann ich meine mit den ­fossilen Brennstoffen Öl und Gas betriebene Heizung durch eine elektrische Wärmepumpe ersetzen – und zwar auch dann, wenn ich nicht in einem gut isolierten Neubau mit Fußbodenheizung oder einem rundum energetisch sanierten älteren Gebäude wohne? Oder anders gefragt: Funktioniert die Wärmepumpe auch im Altbau? Häufig heißt es dazu: Eher nicht, denn ohne gute Wärmeisolierung und in Verbindung mit Heizkörpern tauge sie nicht viel.

Vor zwei Wochen fassten wir dagegen in der F.A.S. die Ergebnisse eines Feldtests des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg zusammen, der zu anderen und für die Wärmepumpe deutlich positiveren Resultaten kam: Zwar ist es, unabhängig davon, welche Heizung man hat, sinnvoll, einen Altbau umfassend energetisch zu modernisieren, also etwa Fassade und Dach zu dämmen und gut isolierte Fenster einzubauen. Aber auch in älteren Gebäuden, die diesen Anforderungen nicht genügen, lassen sich mit Wärmepumpen häufig vernünftige Effizienzwerte erreichen, und klimaschonender seien sie auch - so das Fazit der Fraunhofer-Experten. Die Forscher haben in ihrer Untersuchung die Effizienz von Wärmepumpen in 41 Altbauten, die teilweise nur gering saniert waren, ein Jahr lang kontinuierlich gemessen.

Der F.A.S.-Bericht stieß auf ein großes Echo bei den Lesern. Vielfach wurden die Ergebnisse der Studie angezweifelt, andere Leser wiederum berichteten von guten Erfahrungen mit dem Einbau einer Wärmepumpe in ihren keineswegs perfekt isolierten Altbauten. Eine Frage wurde zudem immer wieder aufgeworfen: Wird die Stromrechnung nicht ziemlich hoch, wenn man in Bestandsgebäuden mit einer elektrischen Wärmepumpe für angenehme Temperaturen sorgt? Seit vielen Jahren wird schließlich beklagt, dass die Strompreise in Deutschland zu den höchsten der Welt zählten. Warum also ausgerechnet mit diesem teuren Energieträger heizen?

Die Wärmepumpe nutzt kostenlose Umgebungswärme

Andererseits nutzen Wärmepumpen im Gegensatz zu Öl- oder Gasbrennern die kostenlos zur Verfügung stehende Wärmeenergie der Umgebung zum Heizen mit, was ihre Effizienz steigert. Am beliebtesten sind die sogenannten Luft-Wasser-Wärmepumpen. Sie saugen Au­ßenluft an, die ihre Wärmeenergie an ein im Gerät zirkulierendes Kältemittel ab­gibt, das schon bei sehr niedrigen Tempera­turen gasförmig wird. Dieser Dampf wird in einem elektrisch betriebenen Verdichter komprimiert, wodurch die Temperatur des Dampfs steigt - so wie eine Luftpumpe beim Aufpumpen eines Fahrradreifens warm wird. Der warme Dampf gibt seine Wärmeenergie dann über einen Wärmetauscher an das Heizungssystem des Gebäudes ab.

Welcher Effekt also wirkt sich bei der Wärmepumpe stärker auf den eigenen Geldbeutel aus: der negative durch den vergleichsweise teuren Strom in Deutschland oder der positive durch das Mitnutzen kostenloser Umgebungswärme? Das Vergleichsportal Verivox hat für die F.A.S. die Betriebskosten von Gasheizung und Wärmepumpe verglichen.