Was die Ampel bisher erreicht hat – und was nicht

Zuletzt knirschte es in der Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP gewaltig. Doch was hat die Ampelkoalition abseits der Konflikte um Heizungsgesetz und Haushalt bisher umgesetzt? Zeit für eine Bilanz zur Sommerpause.

Überlagert von lautem Knirschen hat die Koalition tatsächlich das ein oder andere wichtige Vorhaben abgeschlossen, man denke nur an Fachkräfteeinwanderung, Planungsbeschleunigung, Klimaschutzgesetz und Inflationsausgleich in der Einkommensteuer – aber einiges aus dem Koalitionsvertrag steht noch aus. Intern wird der Anteil des noch nicht Erledigten auf etwa die Hälfte geschätzt. Hinzu kommt natürlich immer Unerwartetes, das Handeln erfordert. Man hört in Berlin die Hoffnung, dass nach dem Frühjahr des Missvergnügens ein gedeihlicher Sommer folgt. Doch da klingt Skepsis durch.

Das eine von zwei großen sozialpolitischen SPD-Wahlversprechen hat Ar­beits­minister Hubertus Heil schon umgesetzt: Die außerplanmäßige Erhö­hung des Mindestlohns auf 12 Euro ist seit Oktober in Kraft. Das andere firmiert unter dem Begriff „Mindestrentenniveau 48 Prozent“ und zielt darauf, die Renten von 2025 an stärker steigen zu lassen, als dies mit der heutigen Formel der Fall wäre. Politisch komplex ist das Vorhaben, weil es mit einem FDP-Lieblingsprojekt kommen soll: dem „Generationenkapital“. Der Staat soll einen Kapitalstock aufbauen und in Aktien investieren, um später einmal mit den Erträgen die gesetzliche Rentenversicherung besser stützen zu können.

Grüne gegen Generationenkapital

Dass dieser Doppelpack auf sich warten lässt, hat indes – anders als man vermuten könnte – kaum mit Differenzen zwischen SPD und FDP zu tun. Denn schon seit dem Frühjahr sind sich Heil und Finanzminister Christian Lindner über die wesentlichen Fragen einig. Es liegt vielmehr an den Grünen, wie aus Koalitionskreisen zu hören ist: Deren Sozialpolitiker halten wenig vom geplanten „Generationenkapital“ – und im Gerangel ums Heizungsgesetz und um die sogenannte Kindergrundsicherung haben sie ihren Widerstand zu einer taktischen Blockadeposition ausgebaut.

Folglich hängt nun alles davon ab, ob die Ampelkoalition über den Sommer wieder in einen Normalmodus zurückfindet – falls ja, könnten die Gesetzentwürfe zum Rentenpaket wohl im September vom Kabinett beschlossen werden. Andernfalls blieben mit dem FDP-Projekt „Generationenkapital“ das SPD- (und Grünen-)Projekt Mindestrentenniveau blockiert.

Im Familienministerium von Lisa Paus (Grüne) muss in den kommenden Wochen geschwitzt und geschuftet werden. Es geht darum, den Auftrag des Kanzlers zu erfüllen, verschiedene Varianten für die geplante Kindergrundsicherung vorzulegen. Scholz wünscht sich Alternativen „hinsichtlich der beabsichtigten Leistungsverbesserungen“, wie er der Mi­nisterin in einem Brief mitteilte.

Doch wird in den Ampelparteien unterschiedlich interpretiert, was genau als Leistungsverbesserung gelten kann, damit Familien künftig besser und schneller staatliche Leistungen für ihre Kinder bekommen. Knackpunkt ist vor allem die von Paus geplante Neuberechnung des soziokulturellen Existenzminimums für Kinder – dafür ist das Bundesarbeitsministerium federführend zuständig. Paus betont, qualitativ müsse bei der Kindergrundsicherung mehr herauskommen „als eine Digitalisierungs- und Verwaltungsreform“.

FDP gegen mehr Sozialleistungen

Für die FDP ist indes wichtig, „nicht die Sozialleistungen auszuweiten“. Kassenwart Lindner hat für den Start der Kindergrundsicherung im übernächsten Jahr 2 Milliarden Euro als „Merkposten“ eingeplant. Paus nennt mittlerweile eine Summe von 2 bis 7 Milliarden Euro. Ende August soll der Entwurf im Kabinett beschlossen werden. Als unwahrscheinlich gilt, dass die Familienministerin ihre umstrittenen Pläne zur Kappung der Einkommensgrenze für das Elterngeld noch ändern wird.

Für Lindner ist der Konflikt um die Kindergrundsicherung von grundlegender Bedeutung. Er muss sehen, dass die mittelfristige Finanzplanung auch noch zum Schluss der Legislaturperiode aufgeht. Zum Ende des Jahrzehnts sind zwei dicke Probleme absehbar, für die es noch keine Lösung gibt: Erstens wird dann das Sondervermögen für die Bundeswehr aufgezehrt sein. Damit wird das NATO-Versprechen, 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung auszugeben, allein aus dem Bundeshaushalt zu finanzieren sein. Statt wie derzeit gut 50 Milliarden Euro müsste der Einzelplan somit etwa 80 Milliarden Euro betragen.