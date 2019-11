Härtefallregelung für Medizin : Zwei Millionen Euro für eine Spritze

Aktualisiert am

Gentechnik verspricht Heilungschancen, die noch vor wenigen Jahren undenkbar waren. Das Leben von Babys, die mit spinaler Muskelatrophie (SMA) zur Welt kommen, kann zum Beispiel mit nur einer Spritze vor dem tödlichen Muskelschwund gerettet werden. Die Injektion hat ihren Preis: Zwei Millionen Euro kostet die Heilung versprechende Gentherapie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis. Muss die Krankenkasse das bezahlen?

Die Therapie wurde hierzulande zweimal vorgenommen, obwohl das Präparat nur in Amerika, nicht aber in Europa zugelassen ist. Das stellt Haftungsfragen an behandelnde Ärzte. Alarm schlagen jetzt Kassen, Unikliniken und der für die Kostenerstattung zuständige Gemeinsame Bundesausschuss (GBA). Sie fürchten, das Novartis-Präparat „Zolgensma“ öffnet ein Tor zur vorgezogenen Erstattung vieler neuer, teurer Präparate.