Gutscheine in Wien

Gutscheine in Wien :

Gutscheine in Wien : Wahlkampf mit Schnitzel

Die Wiener Gastronomen leiden schwer unter Corona und den ausbleibenden Touristen. Ein wenig Abhilfe sollen nun städtische „Schnitzelgutscheine" schaffen. Im Herbst wird in Österreichs Hauptstadt gewählt.

Schnitzel-Gutscheine in Wien Bild: dpa

Was Donald Trump der Steuerscheck war, ist Michael Ludwig der Schnitzelgutschein. Der amerikanische Präsident und der sozialdemokratische Wiener Bürgermeister stehen zwar politisch in entgegengesetzten Lagen, doch zur Bekämpfung der Corona-Folgen greifen sie zum gleichen Mittel: steuerfinanzierte Konsumanreize, gedruckt, unterschrieben und geschickt mit den besten Grüßen vom Chef. Dass beide im Herbst wiedergewählt werden wollen ist ein Zufall, der nur am Rande erwähnt werden soll.

Betrug das Trumpschen Helikoptergeld noch 1200 Dollar für 70 Millionen amerikanische Steuerzahler, so begnügt sich Ludwig mit maximal 50 Euro je Haushalt – die allerdings gibt es unterschiedslos für jeden, der in der österreichischen Hauptstadt seinen Hauptwohnsitz angemeldet hat. Ein-Personen-Haushalte müssen sich mit 25 Euro begnügen. 40 Millionen Euro will der Bürgermeister sich und seine Steuerzahler die Starthilfe für die Corona-geschädigte Gastronomie kosten lassen.

Rund 1,4 Milliarden Euro Umsatz macht die Branche in Wien normalerweise im Jahr. Doch dieses Jahr dürfte er wegen Ausbleibens der Touristen erheblich niedriger ausfallen. „Mehr als 60.000 Menschen sind in Wien in der Gastronomie beschäftigt und wir wollen um jeden Arbeitsplatz kämpfen“, sagt Ludwig.

„Ein Stück gewohnter Wiener Lebensqualität zurückgeben“

Der Gemeinderat will der Gutscheinaktion zwar erst am Donnerstag zustimmen, wie die örtliche Presse herausgefunden hat, doch das macht nichts: Die Post hat die ersten „Gastrogutscheine“ ausgeliefert. Der Volksmund hatte sie schon bei ihrer Ankündigung Mitte Mai „Schnitzelgutscheine“ getauft. Wie richtig das war, zeigen die nun von Ludwig geschalteten ganzseitigen Zeitungsannoncen: Schnitzel in goldgelb gebackener Panade mit Zitronenscheibe obendrauf. Wie aus dem Wien-Reiseführer.

Doch wir wären nicht in Österreich, hätte der „Gutschein für eine Portion Lächeln“, nicht ein paar Haken. Denn der Voucher – der gewiefte Schnäppchenjäger kennt das schon aus Einzelhandelsanzeigen – gilt nur in „teilnehmenden“ Betrieben. Ein Gastwirt, der die Bons nimmt, muss sich zuvor digital registrieren, dann die Gutscheine auf Echtheit prüfen und scannen, bevor er sie später einlösen kann.

„Wir wollen Ihnen auf diesem Weg ein Stück gewohnter Wiener Lebensqualität zurückgeben“, ermuntert Ludwig seine Wiener, die ihren Mund-Nase-Schutz schon wieder so lässig tragen, als wäre Corona doch nur eine Grippe. Wer Ludwigs Rat folgen und auf des Bürgermeisters Kosten eine Sause veranstalten will, sollten sich also tunlichst vorab auf „www.wienergastrogutschein.at“ informieren, ob der Beiselwirt, das Kaffeehaus oder die Eisdiele auch registriert ist. Stand Mittwoch waren es rund 2000. Das wäre ein Drittel der im Mai genannten 6000 Gaststätten, die potentiell 3000 Kaffeesieder nicht mitgezählt.

Niemand ist verpflichtet

Falls der Chef vom Heurigen oder der Pizzabäcker mitmachen, sind ein paar weitere Regeln zu beachten. Die wohl wichtigste lautet: Der Gutschein gilt nur fürs Essen sowie nicht-alkoholische Getränke. Für Bier, Wein und andere beliebte Flüssignahrung mit mehr Umdrehungen gibt es keine Staatsknete. Deshalb sollte der Gast gleich bei der Bestellung mit dem Gutschein winken, muss die Bedienung hernach doch zwei Rechnungen ausstellen: eine für den Voucher ans Amt, eine für den Rest an den Kunden. Auch gilt: Es können nicht mehrere Gutscheine zusammen eingelöst werden.

Etwaige Pauschalen für das Gedeck sind damit allerdings ebenso wenig abgegolten wie das Trinkgeld. Die naheliegenden Variante „und der Rest ist für Sie“ auf Stadtkosten ist verbaut. Der Wirt bekommt genau das, was die Kasse auf den Bon gedruckt hat. Für besonders Trickreiche steht im Kleingedruckten: „Ein Restwert wird nicht Retour erstattet. Keine Barablöse möglich.“

Die Aktion hat von Beginn an Kritik erregt: der Betrag zu mickrig, das Projekt nur ein „populistisches Wahlzuckerln“ und sozial unausgewogen, denn Wohlhabende verspeisten ihr Schnitzel auch ohne Gutschein mit Genuss. Dennoch fiel die Idee auf fruchtbaren Boden ausgabenfreudiger Politiker. Die mitregierenden Grünen dokterten zwischenzeitlich an einem „Reparaturgutschein“ für Altgeräte herum, die oppositionelle ÖVP denkt laut nach über einen „Kulturgutschein“ für Kino, Theater und Konzert.

Natürlich ist niemand ist verpflichtet, den Schnitzelgutschein einzulösen. Wer will, kann den nicht personalisierten, sondern nur auf eine Adresse ausgestellten Gutschein verfallen lassen, an Freunde oder Verwandte verschenken oder ihn einem anderen guten Zweck zukommen lassen. Sozialberatungsstellen nähme sie gerne für Obdachlose oder von Armut betroffene Menschen, schreibt die Caritas der Erzdiözese Wien.

Aber auch hier gilt: Nicht lange warten. Ende September endet die Aktion, dann verfallen die Gutscheine. Gewählt wird am 11. Oktober, in den Umfragen führt Bürgermeister Ludwig.