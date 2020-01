Revolution der Ernährung : Die Abschaffung des Fleischs

Nicht weniger als eine Weltrevolution soll sie sein: die Bratwurst ganz ohne Fleisch, die der Lebensmittelhersteller Nestlé am Freitag auf der Grünen Woche in Berlin vorgestellt hat. Blassrosa liegt sie auf dem Grill, eine Mischung aus Soja, Roter Beete, Karotten und Paprika, gepresst in eine Hülle aus Meeresalgen. Zwar gibt es schon etliche vegetarische Würste in den Supermarktregalen. „Vurst“ nennen Marketingfachleute diese Imitate gerne. Doch bei den meisten lassen Konsistenz und Geschmack keinen Zweifel daran, worum es sich in Wirklichkeit handelt: um in Wurstform gebrachten Gemüsebrei.

Nestlé verspricht jetzt vegane Würste, „die nicht von ihren Pendants aus Schwein und Rind zu unterscheiden sind“. Erst vor kurzem hat sich der größte Lebensmittelkonzern der Welt vom deutschen Wursthersteller Herta getrennt und setzt nun ganz auf eine fleischlose Zukunft. In den Berliner Messehallen wird allerdings schnell klar: Wer sich so ernähren will, braucht Geduld. Bis die Gemüsemischung halbwegs kross wird, vergeht locker eine Viertelstunde.

60 Kilogramm Fleisch essen die Deutschen im Jahr

Ist es in Zeiten, in denen allerorten der Klimanotstand ausgerufen wird, noch moralisch vertretbar, Fleisch zu essen? Ganz abgesehen von den gesundheitlichen Risiken wie Herzinfarkten, Schlaganfällen und Krebs? Das ist eine der großen Fragen, die auf der größten Agrarmesse der Welt diskutiert werden. Umweltschützer und die Grünen fordern eine verpflichtende Tierwohlabgabe auf alle Fleischprodukte, das amerikanische Start-up Impossible Foods will den Fleischverzehr bis zum Jahr 2035 sogar komplett abschaffen. „Clean Meat“ lautet das Schlagwort, nach dem alle lechzen. Sauberes Fleisch, ganz ohne schlechtes Gewissen.

Noch ist der „meat peak“, der Höhepunkt des globalen Fleischkonsums, aber nicht erreicht. Nach den Prognosen der Welternährungsorganisation FAO wird er bis zum Jahr 2028 weiter wachsen, wenn auch nicht mehr so stark wie zuvor. 35,1 Kilogramm Fleisch wird jeder Mensch dann im Schnitt im Jahr verzehren. Die Deutschen liegen heute schon deutlich darüber: Rund 60 Kilogramm Fleisch isst hierzulande jeder rein rechnerisch, ein Wert, der sich in den vergangenen Jahren kaum verändert hat. Auch wenn die Hersteller von Fleischersatzprodukten über hohe Wachstumsraten jubeln: Die absoluten Zahlen sind noch gering. Allein die Mengen an Schweinefleisch, die die privaten Haushalte hierzulande im Jahr kaufen, liegen fast 200 Mal so hoch wie die aller Fleischersatzprodukte zusammen.

Doch klar ist auch: Es verändert sich etwas. Laut einer aktuellen Umfrage des Digitalverbands Bitkom geben 42 Prozent der Deutschen an, angesichts der Klimadebatte weniger Fleisch zu essen. Unter den 14- bis 29-Jährigen ernähren sich laut dem Landwirtschaftsministerium schon 11 Prozent vegetarisch. Das im vergangenen Jahr so hochgejubelte amerikanische Start-up Beyond Meat arbeitet mit einem Erbsen-Bohnen-Öl-Gemisch, um Fleisch zu kopieren. Der aktuelle Liebling der Trendsetter, Impossible Foods, gewinnt den Blutfarbstoff Hämoglobin, der Fleisch seinen Geschmack gibt, aus Pflanzen. In Amerika ist das gentechnische Verfahren dafür schon zugelassen, in Europa noch nicht.

90 Prozent weniger Kohlendioxid, 90 Prozent weniger Wasser, 80 Prozent weniger Landverbrauch – so bewirbt Nestlé auf der Grünen Woche seine Gemüse-Wurst. Nicht zu vergessen: 50 Prozent weniger Fett – die „Incredible Wurst“ soll nicht nur gut fürs Klima, sondern auch für die Gesundheit sein. „Unsere Zielgruppe sind vor allem die Flexitarier“, sagt Miguel Serrano, der das Veggie-Sortiment von Nestlé in Europa verantwortet. Damit sind all jene gemeint, die nicht ganz, aber teilweise auf Fleisch verzichten.

Als die Wurst dann endlich fertig ist, hält sich die Begeisterung unter den Messebesuchern jedoch in Grenzen. Die Algenhaut ist tatsächlich knackiger als bei anderen Wurst-Imitaten. Auch ist das Innenleben etwas körniger. Der Geschmack aber wird Fleischliebhaber kaum überzeugen. „Besser als das, was es gibt“, konstatiert ein Besucher, „aber kaufen würde ich sie nicht.“ Eine andere Testerin sagt: „Richtige Wurst ist das nicht.“ Hinzu kommt ein anderes Manko: Das für die Fleischersatzprodukte so wichtige Soja wird zu großen Teilen aus dem Ausland importiert.

Kunstfleisch aus dem Labor

Ein wichtiges Herkunftsland ist Brasilien, was die Sache besonders heikel macht: In dem Land wird gezielt Regenwald vernichtet, um Platz für neue Soja-Plantagen zu schaffen. Nestlé-Mann Serrano legt deshalb großen Wert darauf, dass der Konzern die Hälfte seiner benötigten Sojamengen aus Nordamerika bezieht, die andere Hälfte aus Europa. „Bis zum Jahr 2025 soll es zu 100 Prozent aus Europa kommen.“ Eine Alternative ist Kunstfleisch, das im Labor aus Zellen gezüchtet wird.

Der Pharmakonzern Merck hat deshalb in das niederländische Start-up Mosa Meat investiert, das an einem solchen Verfahren tüftelt. Im Jahr 2022 soll das Kunstfleisch marktreif sein, kündigte Mosa-Meat-Vorstandschef Maarten Bosch im Rahmen der Grünen Woche an, erst Hamburger, dann Steaks, dann andere Produkte. Ob bis dahin die Vorbehalte in der Bevölkerung gegenüber solchen Verfahren sinken? In seiner Umfrage hat der Bitkom auch die Akzeptanz für Fleisch aus dem 3D-Drucker abgefragt. 83 Prozent der Deutschen halten davon wenig bis nichts. Noch sei das Verfahren ohnehin nicht bereit für den Massenmarkt, tröstet sich der Verband.