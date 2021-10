Investitionsstau : Glasfaser im Schneckentempo

Die Altmark hat vieles zu bieten. Im Naturpark Drömling können Besucher eine Moorlandschaft erkunden, in der Colbitz-Letzlinger Heide durch Europas größten Lindenwald streifen. Wer noch mehr zur Ruhe kommen will, kann sich auf den Yoga-Rundweg am Arendsee begeben, inklusive einer Anleitung zur „Geh-Meditation für Achtsamkeit und Entschleunigung“. Besser nicht versuchen sollte man dagegen, sich von zu Hause aus in eine Videokonferenz mit Kollegen einzuwählen oder eine Serie aus dem Internet zu streamen. Im Breitbandatlas des Bundesverkehrsministeriums ist die ländliche Region im Norden von Sachsen-Anhalt voller weißer Flecken.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Der Mann, der angetreten ist, das zu ändern, heißt Andreas Kluge und ist Geschäftsführer des Zweckverbands Breitband Altmark. Vor zehn Jahren haben mehrere Landkreise und Gemeinden diesen gegründet, damit die dünn besiedelte Region schnelles Internet bekommt. Erst hofften sie noch darauf, eines der großen Telekommunikationsunternehmen für dieses Vorhaben gewinnen zu können. Doch diese wollten nur dort investieren, wo es sich rechnet, also in mittelgroßen Städten, nicht auf dem Land. Also entschloss sich der Zweckverband, in den kleineren Orten selbst Glasfaser zu verlegen. Ohne eine moderne In­frastruktur, das war allen klar, würde die Zahl der Einwohner noch weiter schrumpfen. Nach unzähligen Förderanträgen, Ausschreibungen, Verhandlungen mit Banken, Tiefbauunternehmen und Internetdienstleistern ist das Ziel jetzt in Sichtweite. Bis Ende 2022 soll die Altmark Glasfaserland sein. Kluge ist anzumerken, wie stolz er darauf ist. „Wir haben hier Ortschaften mit gerade mal 81 Einwohnern“, sagt er. „Die bekommen jetzt 500 Megabit je Sekunde.“ Doch er macht auch keinen Hehl daraus, wie mühselig dieser Weg war.

Geht es nach dem Willen von SPD, Grünen und FDP, soll es künftig mehr solcher Beispiele geben. In einer Ampelkoalition wollen die drei Parteien das Land modernisieren, nicht nur auf dem Papier, wie sie es den Vorgängerregierungen vorwerfen, sondern auch in der Realität. Mehr Windräder, mehr Stromtrassen, mehr Ladesäulen, mehr schnelles Internet: 50 Milliarden Euro im Jahr müsse der Staat in eine bessere Infrastruktur investieren, rechnete der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck erst vor wenigen Tagen wieder in einer Talkshow vor. In Berlin wird jetzt eifrig nach Wegen gesucht, wie sich dieses Geld beschaffen lässt. Eine Idee ist, dass der nächste Bundesfinanzminister die wegen Corona ausgesetzte Schuldenbremse ausnutzt, um Kredite für Investitionen aufzunehmen. Was rechtlich ziemlich heikel wäre. Eine andere Überlegung ist, Investitionsgesellschaften zu gründen, die selbst Kredite aufnehmen können. Wovon eher wenig die Rede ist: Schon in der Vergangenheit sind in Deutschland Investitionen selten an zu wenig Geld gescheitert. Das Pro­blem ist eher, die bereitgestellten Mittel zügig auszugeben, wie sich am Beispiel des Breitbandausbaus zeigt.