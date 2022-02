Gewaltsame Proteste : Die Wut der Arbeitslosen in Indien

In Indien können die schieren Zahlen manchmal überwältigen. Zwölfeinhalb Millionen Bewerbungen musste die staatliche Eisenbahnverwaltung abarbeiten, nachdem sie neue Stellen ausgeschrieben hatte. Die Zahl der Bewerber entspricht etwa 10 Prozent jener Inder, die 20 bis 25 Jahre alt sind. Bosch Global Software Technologies will aus dem Stand 3000 Arbeitsplätze in seinem Entwicklungszentrum in Hyderabad schaffen, um die Hunderttausende ringen werden. Und um das staatliche Subventionsprogramm für hundert Tage bezahlter Arbeit hatten sich im Sommer 2020 mit 63 Millionen Menschen 80 Prozent mehr beworben als ein Jahr zuvor. Bezahlte Arbeit ist das wichtigste Streitthema auf dem Subkontinent.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur.



Was Indien wirklich braucht, sind nicht Waffen oder Wafer, es sind Arbeitsplätze für die Armen. Doch rutschten im Corona-Jahr 2020 rund 75 Millionen Menschen auf dem Subkontinent in extreme Armut, schätzt das amerikanische Pew Research Center. Sie fristen ihr Leben mit weniger als 2 Dollar am Tag.