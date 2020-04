Sohn wird E-Sport-Profi : „Die Arbeit eines Influencers ist mir fremder“

In der Liga der Legenden: Das man mit Computerspielen Geld verdienen kann, kam Nicole Stukemeier lange merkwürdig vor. Bis ihr Sohn Gerrit zum Profi-E-Sportler wurde – und nun zu den besten Gamern in Deutschland zählt.

Während des Spiels riecht es ein wenig nach Schweiß. Und ein wenig mehr nach Käsefüßen. Es ist still, die meiste Zeit sind nur das Klicken auf der Maus, das Hämmern auf die Tastatur und das Raunen der fünf jungen Männer zu hören, die sich gegenseitig über Mikrofon Anweisungen geben, während sie gebannt auf ihre Monitore starren. Gerrit Stukemeier sitzt mit übereinandergeschlagenen Beinen und aufrecht vor seinem Bildschirm und versucht, den Überblick zu behalten bei all den Farben, Funken und Explosionen vor sich und dem stetigen Grollen und Zischen, das nur hört, wer einen der gepolsterten Kopfhörer trägt. Immer wieder rückt der 22 Jahre junge Mann aus Duisburg seine Brille zurecht, hadert mit sich und seinen Mitspielern – und schiebt am Ende doch nur frustriert die leuchtende Computer-Maus beiseite. Hinter ihm hatte sich sein Geschäftsführer kopfschüttelnd abgewendet und der Trainer über Whatsapp einen traurigen Emoji verschickt. Für einige Sekunden wird viel geflucht. Dann ist es wieder still.

Gerrit Stukemeier ist Profi-Sportler, genauer gesagt Profi-E-Sportler – auch wenn viele Menschen in Deutschland ihn lieber als Zocker abstempeln. Denn Stukemeier verdient mit professionellem Computerspiel sein Geld. Seit eineinhalb Jahren steht er beim E-Sport-Team „SK Gaming“ unter Vertrag, einer der ältesten und traditionsreichsten Gaming-Mannschaften des Landes. Er spielt in der höchsten deutschen Liga das Fantasy-Strategiespiel „League of Legends“ (LoL), in dem sich zwei Mannschaften zu je fünf Spielern in einer virtuellen Arena mit zuvor ausgewählten „Champions“ und deren Zauberkräften bekämpfen.