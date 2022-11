G-20-Treffen auf Bali : Ein großer Handschlag und drängende Krisen

Schneller als gedacht geht es auf dem Gipfel der Mächtigen der Welt in Indonesien um die globalen Herausforderungen jenseits des Ukrainekrieges und Pekings Großmachtanspruch. Nach dem ersten Treffen zwischen Chinas Präsident Xi Jinping und seinem amerikanischen Gegenüber Joe Biden bemühten sich die führenden Industriestaaten und Schwellenländer auf ihrem Gipfel in Nusa Dua auf der Ferieninsel Bali erkennbar um Einigkeit.

Angesichts der Fülle der sich überlagernden Weltkrisen appellierte der indonesische Präsident Joko Widodo als Gastgeber des Bali-Gipfels der G 20 am Dienstagmorgen an die Staats- und Regierungschefs: „Wir sollten die Welt nicht in Teile zerlegen. Wir dürfen die Welt nicht in einen neuen Kalten Krieg fallen lassen.“ „Jokowi“, wie er in Indonesien genannt wird, begrüßte zum Auftakt die Gipfelteilnehmer einzeln zeremoniell-feierlich, für jeden gab es einen freundlichen Handschlag – auch für Russlands Außenminister Sergej Lawrow, der seinen Präsident Wladimir Putin vertrat.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am Vorabend unmittelbar nach seiner Ankunft auf Bali seine Erwartung an das Gipfeltreffen formuliert. Dazu gehöre zuallererst der Krieg, den Russland gegen die Ukraine begonnen habe, mit all seinen Konsequenzen. „Wichtig ist auch, dass wir gemeinsam den Menschen, die jetzt nicht gut ernährt werden und hungern, helfen.“ Auch im Entwurf für ihre Abschlusserklärung, der am Dienstag publik wurde, zeigt sich die G 20 „tief besorgt“ über die globale Ernährungskrise. „Gegenwärtige Konflikte und Spannungen“ hätten die Herausforderungen für die Nahrungsmittelversorgung verschärft, heißt es dort.

Scholz hatte zuvor gesagt, es gehe auch um Exporte von Getreide aus der Ukraine, aber ebenso aus Russland. Zudem nannte der Bundeskanzler den „menschengemachten Klimawandel“ und „eine gute und faire Gesundheitsversorgung in der Welt“ als weitere Themen. Gerade die COVID-19-Pandemie habe gelehrt, wie wichtig das sei. „Selbstverständlich geht es auch darum, wie die wirtschaftliche Erholung angesichts einer großen Krise vorangebracht werden kann.“ Es gehe dabei nicht nur um die Folgen der Pandemie, sondern auch um „die neuen Herausforderungen in ökonomischer Hinsicht, die ja auch Folge des russischen Krieges sind.“

Widodo warnt vor „düsterem“ Jahr 2023

Der Handschlag zwischen Biden und Xi vom Montag hatte die Tür für weitere Annäherungen auf Bali geöffnet: „Es gibt die Entscheidung hin zu einem Wettbewerb statt einen systemischen Konflikt“, kommentierte Charles Michel, der Präsident des Europäischen Rates das mehrstündige Treffen von Biden und Xi. Es war extra dem G-20-Gipfel vorgezogen worden, um diesen neben der Debatte um den russischen Überfall auf die Ukraine nicht mit einem weiteren Reizthema zu überlasten.

Michel nutzte die selben Wortwendungen, die auch Scholz in den vergangenen Tagen in Vietnam und Singapur verwandt hatte: Europa, so Michel, werde sich mit China auseinandersetzen. „Wir wollen nicht zu sehr von China abhängig sein, wenn es um die innovative Technik geht, die wir heute und in Zukunft brauchen", sagte Michel. „Deshalb bleibt es wichtig, die Beziehungen wieder ins Gleichgewicht zu bringen, und dafür ist es auch wichtig, mit den chinesischen Behörden zusammenzuarbeiten.“

Dieser Trend setzte sich auch in lange erwarteten Verhandlungen zwischen Xi und seinem wichtigsten Bodenschatzlieferanten fort: Am Dienstagnachmittag wollten sich der neue australische Ministerpräsident Anthony Albanese und der chinesische Präsident aussprechen – es ist das erste Treffen auf dieser Ebene seit 2016. In einem wachsenden Konflikt zwischen beiden Ländern hatte Peking 2020 einen Einfuhrbann über australische Güter verhängt – für die westliche Welt war dieses Vorgehen Pekings ein Weckruf. Bis heute bleibt die Einfuhr australischer Waren im Wert von mehr als 20 Milliarden Australischen Dollar (13 Milliarden Euro) verboten. Chinas Ministerpräsident Li Keqiang hatte vor dem im letzten Moment vereinbarten Treffen erklärt, man werde „Australien auf halbem Wege entgegen kommen und die Beziehungen wieder auf Kurs bringen“.

Widodo drängte die Teilnehmer am Dienstag noch einmal dazu, sich auf die eigentlichen Ziele des Gipfels zu konzentrieren. Dazu zählen eine bessere weltumspannende Abstimmung bei Gesundheitskrisen, das Ringen mit der Inflation, die besonders die Menschen in Schwellen- und Entwicklungsländern zu spüren bekommen und vor allem der Kampf gegen den wachsenden Hunger auf der Welt. „Unterschätzen Sie das Problem des Düngers nicht“, sagte Widodo. „Wenn wir nicht sofort eingreifen, um eine ausreichende Verfügbarkeit von Düngemitteln zu einem erschwinglichen Preis zu gewährleisten, wird 2023 ein noch düstereres Jahr werden. Die derzeit hohen Lebensmittelpreise könnten sich zu einer Ernährungskrise ausweiten.“ Im Entwurf ihrer Abschlusserklärung heißt es bei G 20, es sollten „alle verfügbaren Werkzeuge“ genutzt werden, um die Krise anzugehen und die gefährdeten Menschen vor Hunger zu schützen. „Wir werden weitere koordinierte Maßnahmen ergreifen, um die Herausforderungen für die Ernährungssicherheit anzugehen, einschließlich Preissteigerungen und den weltweiten Mangel an Lebensmitteln und Düngemitteln.“