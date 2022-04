Steuerschlupfloch : Wie die Frau des britischen Finanzministers Steuern vermeidet

Die Ehefrau des britischen Finanzministers hat es auf die Titelseiten großer Zeitungen geschafft – allerdings mit einer für sie und ihn sehr ungünstigen Schlagzeile. Rishi Sunaks Frau Akshata Murty, die Tochter eines indischen Milliardärs, vermeidet nämlich durch einen speziellen Status Steuerzahlungen in Millionenhöhe im Königreich.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Murty hat als indische Staatsbürgerin den „Non Domiciled Tax Status“ gewählt, womit sie auf ihr Einkommen aus dem Ausland keine britischen Steuern bezahlen muss. „Non-Domiciled“, kurz Non-Dom, bedeutet wörtlich übersetzt: nicht wohnhaft. Das führte zu kuriosen Schlagzeilen. Sie sei eine „Nichtwohnhafte“, die im Herzen Londons wohne. Murty hat mit dem Schatzkanzler Sunak eine Wohnung in der Downing Street Nr. 11, ein Haus neben Premierminister Boris Johnson. Murty begründet ihren Steuerstatus damit, dass Indien es seinen Bürgern nicht erlaube, eine zweite, ausländische Staatsbürgerschaft anzunehmen.

Akshata Murty, die Tochter des milliardenschweren Gründers des Infosys-Technologiekonzerns Narayana Murty, besitzt 0,91 Prozent der Unternehmensanteile von Infosys. Damit wird ihr Vermögen gegenwärtig auf 690 Millionen Pfund (rund 830 Millionen Euro) geschätzt. Im vergangenen Jahr bezog sie mehr als 11,5 Millionen Pfund an Dividenden. Durch ihren „Non-Dom“-Steuerstatus hat sie die britische Dividendensteuer in Höhe von 38 Prozent vermieden. Dies ist legal – bietet aber eine große politische Angriffsfläche. „Es ist nicht fair“, lautete der Vorwurf von Labour-Politikern wie Ed Miliband, als die Nachricht am Donnerstag im Frühstücksfernsehen diskutiert wurde.

Welle von Kostenerhöhungen in Großbritannien

Der britische Finanzminister Sunak ist seit 2009 mit seiner Studienfreundin Murty verheiratet, die er an der Universität Stanford kennenlernte. Die Hochzeit wurde damals mit tausend Gästen in Bangalore gefeiert. Gemeinsam besitzen sie in seinem Wahlkreis in Süd-Yorkshire ein prächtiges Haus. Die Enthüllungen über ihren Steuerstatus kommen für ihn zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Seine Umfragewerte sind ohnehin schon tief gefallen.

Seit Anfang April haben die Bürger Großbritanniens eine Welle von Kostenerhöhungen – vor allem ihre Energierechnungen – und steigende Steuern durch die höheren Sozialabgaben zu schultern. Sunak, der während der Corona-Zeit sehr beliebt war, wurde vorgeworfen, er belaste die Bürger zu stark. Sein eigenes dreistelliges Millionenvermögen als Ex-Investmentbanker wird ebenfalls thematisiert. Nun kommt die Steuergeschichte seiner Frau zur Unzeit an die Öffentlichkeit. Tulip Siddiq, der wirtschaftspolitische Sprecher der Labour-Partei, bohrte genüsslich in der Wunde. Sunak solle erklären, wie viele Steuern seine Familie zahle, während er „die Steuern für Millionen von arbeitenden Familien hochsetzt“.

Das Finanzministerium wollte am Donnerstag offiziell keinen Kommentar abgeben. Sunak hat zuvor immer versucht, seine Ehefrau aus der Politik herauszuhalten. „Ich bin ein gewählter Politiker, meine Frau nicht“ – weiter wollte er sich nicht äußern, als vor Wochen Fragen aufkamen, ob Infosys weiter in Russland Geschäfte mache. „Es ist sehr ärgerlich, wenn Leute jetzt meiner Frau nachstellen“, sagte er. Ein Sprecher der 42-jährigen Murty betonte am Mittwochabend, Indien erlaube keine Doppelstaatsbürgerschaft, daher werde Murty „nach britischem Recht als nicht-wohnhaft für britische Steuerbelange behandelt“. Sie habe immer ihre Steuern in Großbritannien auf ihr britisches Einkommen gezahlt – und werde das auch weiterhin tun. Jüngst ist eine Fitnessstudio-Kette, in die sie Millionen investiert hatte, in die Insolvenz gerutscht. Der Fiskus blieb auf Schulden sitzen.

Mehr zum Thema 1/

„Relikt aus britischem Kolonialzeit-Steuerrecht“

Der „Non-Dom“-Steuerstatus ist laut „Times“ ein „bizarres Relikt aus dem britischen Kolonialzeit-Steuerrecht“, eingeführt am Ende des 18. Jahrhunderts. Laut einer Studie von Soziologen und Juristen der London School of Economics and Political Science und der Universität Warwick haben bis zum Jahr 2018 mehr als 200.000 Wohlhabende im Königreich zumindest zeitweise einen Non-Dom-Status gehabt.

In den reichen Londoner Stadtvierteln Kensington, City und Westminster hatte mehr als jeder zehnte Einwohner diesen Status. Laut der Studie haben sogar 22 Prozent der Top-Banker im Königreich mit einem Jahreseinkommen von mehr als 125 000 Pfund (150 000 Euro) zumindest zu einem Zeitpunkt den Non-Dom-Steuerstatus gewählt. Von den Menschen mit mehr als 5 Millionen Pfund an Einkünften besitzen sogar 40 Prozent den Non-Dom-Status. Den jüngsten Regierungsangaben zufolge gab es 2020 etwas mehr als 75.000 Non-Doms im Königreich. Die Regeln dafür wurden in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach verschärft und eingeschränkt.